Tennis

Tennis : Après Roland-Garros, Nadal reçoit un énorme appel du pied pour Wimbledon

Publié le 9 juin 2022 à 10h35 par Pierrick Levallet

Sorti victorieux de Roland-Garros après avoir déjà été sacré champion à l’Open d’Australie en janvier dernier, Rafael Nadal est en course pour réaliser le Grand Chelem calendaire. Cependant, la participation de l’Espagnol à Wimbledon demeure encore très incertaine à cause de ses problèmes de santé. John McEnroe, lui, l’invite tout de même à se rendre au tournoi de Londres pour essayer de marquer l’histoire.

Sur cette édition de Roland-Garros, Rafael Nadal a une nouvelle réalisé un exploit dont lui seul a le secret. Revenu d’une blessure à une côte début mai, l’Espagnol n’a eu que peu de temps pour se préparer au Grand Chelem de Paris. Mais finalement, le joueur de 36 ans a encore une fois été sacré champion sur la terre battue de Porte d’Auteuil pour la 14e fois de sa carrière, son 22e titre en Grand Chelem. Pour y parvenir, Rafael Nadal a dû terrasser des adversaires comme Félix Auger-Aliassime, le protégé de son oncle et ancien entraîneur Toni Nadal, ou encore Novak Djokovic en quart de finale. Après avoir remporté l’Open d’Australie en janvier dernier, Rafa est donc en route pour réaliser le Grand Chelem calendaire alors que les regards sont tournés vers Wimbledon désormais. Mais sa présence à Londres du 27 juin au 10 juillet demeure encore très incertaine. « J’irai à Wimbledon si mon corps me le permet, personne ne veut rater Wimbledon. Wimbledon est toujours une priorité pour moi. Si je suis capable de rivaliser avec des anti‐inflammatoires, alors je jouerai, mais je ne reviendrai pas en compétition en m’injectant de l’anesthésie » avait d’ailleurs révélé Rafael Nadal après sa finale de Roland-Garros il y a quelques jours. Pour rappel, l’Espagnol a joué tout le tournoi sous infiltration pour ne pas être gêné par son pied gauche endolori par le syndrome de Müller-Weiss - un cas unique dans le sport d'après son médecin Angel Ruiz-Cotorro - et cherche donc à se soigner au mieux avant Wimbledon. Pour cela, Rafa a débuté un nouveau traitement « par radiofréquence pulsée sur les différents nerfs impliqués dans la zone touchée » afin de se rétablir. Sa participation à Wimbledon n’est donc pas complètement assurée pour le moment. Mais John McEnroe espère que Rafael Nadal répondra présent pour essayer de marquer un peu plus l’histoire du tennis.

Tennis : Blessé au pied, l'entourage de Nadal donne de ses nouvelles ! https://t.co/ad8oYXdtwX pic.twitter.com/AR2Igbhf1W — le10sport (@le10sport) June 8, 2022

« Il pourrait réaliser le Grand Chelem calendaire, donc nous verrons ce qu’il décide de faire »