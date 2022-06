Tennis

Tennis : Blessé au pied, l'entourage de Nadal donne de ses nouvelles !

Publié le 8 juin 2022 à 20h35 par La rédaction

Après avoir décroché un historique 14ème sacre à Roland-Garros, Rafael Nadal déclarait qu’il avait joué la plupart de ses matchs sous injections d’antidouleurs. Une conséquence du syndrome Muller Weiss, qui touche le joueur espagnol. Rafael Nadal s'est donc rendu à Barcelone afin de bénéficier d'un nouveau traitement médical pour soigner son pied. Son entourage a donné de ses nouvelles dans la presse…

La semaine dernière, Rafael Nadal remportait son 14ème Roland-Garros, son 22e titre en Grand Chelem. Quelques heures après son match, l’espagnol faisait une déclaration qui a fait grand bruit : « J e n'ai pas voulu parler de mon pied pendant le tournoi par respect pour mes adversaires. J'ai joué sans sensation dans le pied gauche qui a été endormi pendant deux semaines. Il fallait bloquer les nerfs pour que le pied soit insensible. C'est pour ça que j'ai été capable de jouer. Je vais continuer à travailler pour trouver une solution. Avant chaque match, j'ai dû ainsi faire quelques injections et prendre des anti-inflammatoires. Je n'avais plus aucune sensation au niveau du pied grâce à un anesthésiant qui supprime les douleurs. Roland-Garros, c'est Roland-Garros et je voulais me donner l'opportunité de gagner. C'était la seule manière pour jouer. Je remercie mon docteur de m'avoir aidé. Mais je ne peux pas continuer de jouer en tournoi avec un pied endormi. Il faut trouver une solution. Dans les circonstances actuelles, je ne peux pas et je ne veux pas continuer de jouer ainsi. Il y a différentes options comme l'opération. On verra. » Comme annoncé, Nadal est revenu en Espagne ces derniers jours afin de débuter le traitement médical censé soigner son pied gauche. Atteint du syndrome de Muller Weiss, une maladie provoquant de vives douleurs, l’Espagnol tente de résorber ces douleurs afin de retrouver au plus vite la compétition : « Je serai à Wimbledon si mon corps est prêt. J'ai eu de beaux succès là-bas et je suis toujours prêt à jouer ce tournoi. Si je peux jouer avec seulement des anti-inflammatoires, je jouerai. Si je dois faire encore des injections, je n'y serai pas. »

« Le nerf est temporairement engourdi ».