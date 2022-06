Tennis

Dopage, blessure... La polémique enfle autour de Rafael Nadal

Publié le 16 juin 2022 à 19h35 par Dan Marciano

Les injections d'anesthésiants de Rafael Nadal à Roland-Garros continuent de faire réagir le monde du sport. Critiqué par de nombreux cyclistes, le joueur espagnol est pointé du doigt dans son propre pays, notamment par certains anciens athlètes. Le natif de Manacor doit, en plus, affronter certaines rumeurs sur un possible dopage.

Au bout de la douleur, Rafael Nadal a conquis un vingt-deuxième tournoi du Grand-Chelem, son quatorzième à Roland-Garros. Diminué par des douleurs récurrentes au pied, le joueur espagnol était, pourtant, proche d'un abandon, notamment après son deuxième tour. « Après le match contre Moutet au deuxième tour, je suis arrivé à l’hôtel et je ne pouvais quasiment plus marcher pour vous dire la vérité. Pendant ces deux semaines, j’ai joué avec le pied endormi, on m’a bloqué les nerfs pour que le pied soit insensible » avait-il déclaré. Pour calmer ses douleurs, Rafael Nadal a eu recours à des injections anesthésiantes durant le tournoi. Une pratique dénoncée par certains cyclistes à l'instar de Thibaut Pinot sur les réseaux sociaux. L’Agence mondiale d’antidopage s'est penché sur ce cas, mais n'a pas décelé d'actes illicites. Ce qui n'empêche pas les rumeurs sur Rafael Nadal de se diffuser.

Vidéo de Rafa à l’entraînement hier sur gazon. (Via le YouTube du jour la Ultima Hora) #VamosRafa 💪🏼🎾🇪🇸🏆pic.twitter.com/9cL8CnGWwb — Nadal_France 2️⃣2️⃣ 🏆 (@Nadal_Fr) June 16, 2022

« Il y a une conspiration selon laquelle Nadal se dope, qu’il prend une sorte de drogue »

Certains estiment que Rafael Nadal a usé de produits dopants pour remporter Roland-Garros, mais pour Patrick McEnroe, c'est peu probable. « Donc Nadal continue à gagner. Je ne sais pas comment il fait, il dit avoir pris des injections d’antidouleur. Je ne suis pas docteur, je ne sais pas exactement ce que c’est. Les gens, vous savez, il y a des théoriciens du complot qui se manifestent maintenant dans le monde du tennis. Il y a une conspiration selon laquelle Nadal se dope, qu’il prend une sorte de drogue. Écoutez, ils le testent tout le temps dans les tournois majeurs et ce qu’il met dans sa cheville, je pense que c’est juste un antidouleur. Encore une fois, je ne suis pas médecin, je ne sais pas exactement ce que c’est, mais si c’était quelque chose d’illégal, il aurait été pris par la patrouille » a confié l'ancien joueur américain lors de son podcast.

« Je pense qu’il a tort de parler autant de ses blessures en public »