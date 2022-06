Tennis

Blessé, Andy Murray a pris une grande décision pour Wimbledon

Publié le 13 juin 2022 à 23h35 par Amadou Diawara

Touché aux abdominaux lors de la finale du tournoi de Stuttgart face à Matteo Berrettini, Andy Murray a décidé de faire l'impasse sur la compétition du Queen's. Et alors qu'il veut faire très bonne figure sur ses terres britanniques à Wimbledon, l'Écossais pourrait également boycotter le tournoi d'Eastbourne, prévu la semaine prochaine.

Très performant à Stuttgart, Andy Murray est passé tout près de remporter un nouveau tournoi. En effet, le Britannique a réussi à se hisser jusqu'en finale de la compétition sans perdre le moindre set. D'abord opposé à Christopher O'Connell en seizième de finale à Stuttgart, Andy Murray s'est imposé 6-4, 6-3. Lors du tour suivant, l'Écossais a ensuite écarté Alexander Bublik (6-3, 7-6). Ce vendredi en quart de finale, Andy Murray a fait forte impression en s'imposant face à Stefanos Tsitsipas (7-6, 6-3). Enfin, dans le dernier carré, le vétéran de 35 ans est venu à bout de Nick Kyrgios (7-6, 6-2), un autre grand nom du circuit ATP. Mais malheureusement pour Andy Murray, Matteo Berrettini a été la marche de trop, puisqu'il s'est incliné face à lui en trois sets (6-4, 7-5, 6-3) lors de la finale du tournoi de Stuttgart. Et pour ne pas arranger les affaires de l'ancien numéro un mondial, il s'est blessé durant la rencontre. Une nouvelle inquiétante pour Andy Murray, alors que Wimbledon va ouvrir ses portes le 27 juin. D'ailleurs, le Britannique a déjà fait clairement savoir que le Grand Chelem anglais était une compétition plus que spéciale pour lui.

Welcome back to the Top 50! 🔝🔥 @andy_murray @PepperstoneFX | #ATPRankings pic.twitter.com/a9nP6mKotz — ATP Tour (@atptour) June 13, 2022

Andy Murray fait l'impasse sur le Queen's pour Wimbledon

« Je suis le golf de très près et je n’ai aucune idée du nombre de points de classement que le vainqueur du Masters reçoit. Moi et mes amis aimons le football et aucun d’entre nous ne sait ou ne se soucie du nombre de points de classement qu’une équipe obtient pour avoir gagné la Coupe du monde. Mais je pourrais vous dire exactement qui a gagné la Coupe du Monde et le Masters. Je dirais que la plupart des gens qui seront sur le centre court à Wimbledon dans quelques semaines ne sauront pas ou ne se soucieront pas du nombre de points de classement qu’un joueur obtiendra pour avoir gagné un match du 3ème tour. Mais je vous garantis qu’ils se souviendront de qui a gagné. Wimbledon ne sera jamais une exhibition et ne ressemblera jamais à une exhibition » , a écrit Andy Murray sur son compte Twitter dernièrement. Et pour être au meilleur de sa forme pour disputer Wimbledon, le Britannique a déjà tout prévu.

Andy Murray pourrait également renoncer à Eastbourne pour Wimbledon