Tennis

Djokovic, Federer... Ceux qui sont restés numéro 1 mondial le plus longtemps

Publié le 13 juin 2022 à 12h35 par Dan Marciano

Grâce à sa victoire sur le Français Adrian Mannarino en demi-finale du tournoi de 'S-Hertogenbosch, Daniil Medvedev est parvenu à récupérer sa place de numéro un mondial aux dépens de Novak Djokovic. Mais le Russe est encore loin du record du Serbe, qui cumule 373 semaines au sommet du classement ATP. Voilà le Top 10 des joueurs ayant passé le plus de temps à cette place.

Tête de série numéro un du tournoi de 'S-Hertogenbosch, Daniil Medvedev s'est incliné en finale face au surprenant invité néerlandais Tim van Rijthoven (6/4 6/1) ce dimanche. Mais lors de cette semaine sur gazon, le Russe n'a pas tout perdu. Ce lundi, il figure au sommet du classement ATP, devant l'Allemand Alexander Zverev et Novak Djokovic, qui perd ses points de l'édition 2021 de Roland-Garros remportée par ses soins, soit 2000 points. En mars dernier, l'élève de Gilles Cervara avait déjà atteint cette place avant de la céder au Serbe. Exclu de Wimbledon en raison de la place de la Russie dans la guerre en Ukraine, Medvedev devrait figurer au sommet du classement pendant quelques semaines. En effet, l'ATP a pris la décision de ne pas distribuer de points lors du Grand Chelem londonien. Grâce à cette décision, le joueur, qui s'entraîne dans le sud de la France, devrait monter au classement des joueurs ayant passé le plus de temps à la place de numéro un mondial. Pour l'instant, il figure à la 25ème place, bien loin de légendes du sport. Voilà le Top 10.





Not the final we wanted unfortunately. Congrats to Tim on a great week. Thanks @LibemaOpen for the hospitality for me the team. See you again in the future. pic.twitter.com/m8PHEVNj42 — Daniil Medvedev (@DaniilMedwed) June 12, 2022

Numéro 10 : Lleyton Hewitt (80 semaines)

Avant l'avènement de Roger Federer, le patron du circuit était Lleyon Hewitt. Grâce notamment à sa victoire à l'US Open 2001 sur Pete Sampras, l'Australien accédait à la première place mondiale à seulement 20 ans, 8 mois et 23 jours, un record qui tient toujours. Il y restera de novembre 2001 à avril 2023. Décevant sur le circuit cette année-là, le joueur reprenait sa place quelques semaines plus tard avant de la céder définitivement à l'Américain André Agassi. Vainqueur de deux titres du Grand Chelem au cours de sa carrière, Hewitt ne retrouvera plus cette place, monopolisée quelques mois plus tard par un jeune joueur suisse.

Numéro 9 : André Agassi (101 semaines)

André Agassi, c'est vingt ans au plus haut niveau. Vainqueur de son premier titre du Grand Chelem à Wimbledon en 1992, il remportera son dernier plus de dix ans plus tard à l'Open d'Australie en 2003. Mais c'est en 1995 que l'Américain accède au sommet du classement mondial. Concurrencé par Pete Sampras à la fin des années 1990, Agassi avait cédé son trône à son compatriote à de nombreuses reprises. A ce jour, le Kid de Las Vegas demeure l'un des joueurs les plus âgés à avoir atteint cette place de numéro un mondial (33 ans, 4 mois et 2 jours en septembre 2003).

Numéro 8 : Björn Borg (109 semaines)

Avant Rafael Nadal, il y avait Björn Borg à Roland-Garros. Vainqueur du tournoi parisien à six reprises, mais aussi de Wimbledon à cinq reprises, le Suédois était l'un des joueurs marquants de la fin des années 70-début des années 80. Ses rivalités avec John McEnroe et Jimmy Connors sont restés dans la légende. Vainqueur de 64 titres ATP, Björg a occupé cette place à de nombreuses reprises avant de se retirer des terrains en 1983 à l'âge seulement de 26 ans.

Numéro 7 : John McEnroe (170 semaines)

Lorsque l'on parle de John McEnroe aujourd'hui, on repense inévitablement à ses nombreux pétages de plomb sur le terrain. Mais il ne faut pas perdre de vue que l'Américain était l'un des meilleurs joueurs de sa génération comme l'illustre ses 170 semaines passées à la place de numéro un mondial. Entre 1980 et 1985, McEnroe a enchaîné les allers-retours, avant de voir son niveau s'étioler. Il s'est retiré des terrains en 1992.

Numéro 6 : Rafael Nadal (209 semaines)

On pourrait presque penser qu'il est un peu trop tôt pour voir apparaître Rafael Nadal dans ce classement. Mais l'Espagnol est tombée dans une époque particulière, marquée par des rivalités avec Roger Federer et Novak Djokovic. Ces dernières années, il a été très difficile pour le recordman de titres remportés en Grand Chelem (22) de conserver sa place sur plusieurs semaines. Performant surtout sur terre battue, le natif de Manacor n'a plus atteint cette place depuis février 2020. Cette semaine, il figure au quatrième rang.

Numéro 5 : Jimmy Connors (268 semaines)

Après Ilie Năstase et John Newcombe, il est le troisième jouer de l'histoire, depuis le début de l'Ere Open, à accéder à ce rang. Il conservera sa place durant trois ans, de 1974 à 1077, avant d'être dépossédé par Bjorn Björg. L'Américain retrouva brièvement les sommets du classement ATP au début des années 80 avant de voir son niveau décliner.

Numéro 4 : Ivan Lendl (270 semaines)

A ce jour, il reste le joueur à avoir remporté le plus de titres sur le circuit ATP (94), bien devant Roger Federer. A la fin de l'ère Björg/Connors, le natif d'Ostrava s'installait comme le véritable patron du circuit aux côtés de John McEnroe. Sa rivalité avec l'Américain a marqué l'histoire du tennis. Mais la concurrence n'a pas empêché Lendl d'accéder au sommet. A noter qu'il avait occupait cette place durant 157 semaines consécutives, entre septembre 1985 et 1988.

Numéro 3 : Pete Sampras (286 semaines)

Pete Sampras est le joueur des années 1990. Doté d'un service surpuissant et d'une volée redoutable, l'Américain remporta au cours de sa longue carrière quatorze titres du Grand Chelem. Il s'est installé à la place de numéro un mondial pour la première fois en 1993. Il est resté au plus haut niveau jusqu'au début des années 2000 avant de voir son corps le trahir et de prendre une retraite bien méritée.

Numéro 2 : Roger Federer (310 semaines)

Roger Federer possède plusieurs records, mais pas celui-là. Le Suisse avait, un temps, été le joueur ayant passé le plus de temps à cette place de numéro un mondial. Mais c'était avant l'avènement de Novak Djokovic. Le Suisse a connu son règne le plus long durant les années 2000. Le Maestro a conservé sa place de numéro un mondial durant 237 semaines consécutives, un record qui tient toujours. Comme quoi lorsque l'on évoque Federer, les records ne sont jamais bien loin.

Numéro 1 : Novak Djokovic (373 semaines)

Encore en activité et au sommet, Novak Djokovic pourrait bien améliorer cette marque, même si les jeunes loups comme Daniil Medvedev ou Alexander Zverev poussent derrière. Le Serbe avait accédé à cette place, pour la première fois, en juillet 2011 lors d'une saison exceptionnelle pour lui. Plus de dix ans après, Djokovic est toujours au sommet du tennis mondial. Et malgré ses 35 ans, il n'est pas près de s'arrêter.