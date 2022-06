Tennis

Wimbledon : Djokovic, Nadal… qui va gagner plus de deux millions ?

Publié le 10 juin 2022 à 15h35 par La rédaction

A deux semaines de Wimbledon, la préparation sur gazon s’intensifie. Si Novak Djokovic a décidé de l’esquiver, il reste le grand favori, tout comme Rafael Nadal, si son état physique le permet. Motivation supplémentaire : cette année, les vainqueurs en simple remporteront la somme de 2,3M€, soit 11% de plus que l’an dernier.

Une semaine après le 14ème sacre de Rafael Nadal à Roland-Garros, la planète tennis est déjà prête pour Wimbledon. Le 27 juin, l’Angleterre accueillera le troisième tournoi du Grand-Chelem de la saison après l’Open d’Australie et la quinzaine parisienne. Encore embêté par son pied, Rafael Nadal est incertain mais les nouvelles sont plutôt rassurantes. « Rafa suit le processus et ça évolue bien. A voir ce que ça donnera dans les prochaines heures et quels seront les effets dans deux-trois jours. D'ici quatre jours, il reprendra l'entraînement et à ce moment-là, nous verrons comment le traitement marche. Nous avons activé les nerfs de la zone et nous verrons si nous pouvons rendre ça aussi supportable que possible. S'il y a encore une gêne après le traitement, nous déciderons s'il peut ou non jouer à Wimbledon », expliquait récemment Ángel Ruiz-Cotorro, le médecin de Rafael Nadal, dans des propos relayés par Eurosport . De bon augure à deux semaines de l’échéance. En face, Novak Djokovic devrait être son plus grand rival. Après avoir été battu par l’Espagnol en quart de finale de Roland-Garros, le Serbe sera revanchard. Et Goran Ivanisevic, l’entraîneur de Djokovic, a confiance. « Bien sûr qu’il peut gagner Wimbledon, et il n’a pas vraiment le choix, si nous sommes honnêtes. Il est le plus grand favori de Wimbledon, tout comme Rafa l’était à Paris. Novak doit maintenant bien se reposer et se préparer physiquement et mentalement pour Wimbledon. Je suis sûr qu’il peut le faire et je pense qu’il gagnera Wimbledon, j’ai un bon pressentiment à ce sujet. Il doit se concentrer sur l’herbe maintenant », confiait son coach.

Après Wimbledon, Djokovic sera 7e mondial. Son pire classement depuis août 2018. — Quentin Moynet (@QuentinMoynet) June 9, 2022

2,3M€ pour les vainqueurs en simple, 11% de plus qu’en 2021

En plus de la course aux titres du Grand-Chelem, gagner Wimbledon pourrait permettre au grand vainqueur de s’offrir une belle somme d’argent. Les organisateurs viennent d’annoncer que les deux titrés (chez les hommes et chez les femmes) toucheraient un montant de 2,3M€, un record ! L’an dernier, Novak Djokovic avait touché une somme inférieure de 11%, en raison notamment de la crise sanitaire qui avait obligé l’organisation de prévoir un public restreint. De leur côté, les finalistes toucheront 1,17M€ contre 58 500€ pour ceux qui perdront dès le premier tour. De quoi motiver tout le monde… Grand favoris, Novak Djokovic et Rafael Nadal ne seront pas les seuls prétendants à la victoire finale. Derrière eux, Carlos Alcaraz, Mattéo Berrettini, Stefanos Tsitsipas ou encore Félix Auger-Aliassime seront là pour réaliser quelque chose de grand. Triple vainqueur en titre du tournoi, Novak Djokovic reste le candidat principal à sa propre succession, lui qui voudra refaire une partie de son retard sur Rafael Nadal au nombre de Grand-Chelem… et bien entendu rafler les 2,3M€ promis au vainqueur ! Réponse le 10 juillet prochain.