Tennis

Wimbledon : Alcaraz veut être au top après son échec à Roland-Garros !

Publié le 9 juin 2022 à 20h35 par La rédaction

A seulement 19 ans, Carlos Alcaraz connait une ascension fulgurante. En effet, ce dernier évolue à un très haut niveau depuis le début de l’année 2022, au point d’atteindre la 7ème place mondiale. Cependant, beaucoup attendent désormais que l’Espagnol fasse sensation lors d’un Grand-Chelem. S’il n’a pas pu montrer toute l’étendue son talent à l’Open d’Australie, et qu’il n’a pas réussi à assumer son rôle de favori à Roland-Garros, le prodige pense déjà à Wimbledon, même s’il disputera ce tournoi sans préparation sur gazon.

Carlos Alcaraz est sans contestation la grosse sensation du moment. En effet, l’Espagnol a démarré l’année à la 32ème place du classement ATP, lui qui est désormais le numéro 7 mondial. Le joueur de 19 ans a déjà remporté 4 tournois en 2022, à savoir l’ATP 500 de Rio de Janeiro, le Masters 1000 de Miami, l’ATP 500 de Barcelone et le Masters 1000 de Madrid. Toutefois, le natif d’El Palmar est désormais attendu au tournant. S’il n’a pas fait long feu à l’Open d’Australie, où il a été éliminé en 16èmes de finale par Matteo Berrettini, il n’a pas répondu aux attentes à Roland-Garros. Le prodige a tout de même atteint les quarts de finale, cependant, il était placé comme l’un des grands favoris avec Novak Djokovic, et s’est incliné face à Alexander Zverev, qui avait pourtant montré des signes de fébrilité depuis le début du tournoi. Wimbledon, le prochain Grand Chelem, arrivera très prochainement, puisque le 1er tour aura lieu le 27 juin, et la finale se tiendra le 10 juillet. Déjà conscient de sa force, Alcaraz s'était montré confiant après son élimination aux Internationaux de France : « Je crois que je ne suis pas loin de pouvoir arriver en demi-finale, pas loin de gagner un Grand Chelem. J'ai le niveau, en tout cas, pour arriver en demi-finales la prochaine fois » , et ce tournoi pourrait être l'occasion de concrétiser ses paroles, même s’il n’aura pas de préparation.

Alcaraz ne jouera pas avant Wimbledon