Tennis

Avant Wimbledon, Federer s’enflamme pour la victoire de Nadal à Roland-Garros

Publié le 12 juin 2022 à 13h35 par La rédaction mis à jour le 12 juin 2022 à 13h40

Vainqueur sur Roland-Garros pour la 14e fois de sa carrière, Rafael Nadal n’a laissé personne indifférent. Malgré le syndrome de Muller-Weiss, une maladie qui fait souffrir son pied gauche, l’Espagnol s’est adjugé un 22e grand chelem, devançant Novak Djokovic et Roger Federer (20 grands chelems chacun). Le dernier cité, qui a récemment confirmé son retour sur les courts, a félicité Nadal.

Rafael Nadal a remporté son quatorzième titre à Roland-Garros. Un chiffre tout bonnement incroyable. Malgré une gêne au niveau de son pied, lié au syndrome de Muller-Weiss, l’Espagnol se réjouissait de la victoire : « Ce qui m’arrive cette année est complètement insensé, c’est très dur de décrire les sentiments que je ressens, gagner encore à 36 ans sur ce court le plus important de ma carrière, ça veut dire tellement ». Ayant joué la plupart des matchs sous injections d’antidouleur, le joueur annonçait : « Jouer avec un pied anesthésié m’expose à d’autres problèmes, c’était un risque que j’étais prêt à prendre ici, mais pas plus longtemps. Je ne peux pas et je ne veux pas continuer comme ça ». Des propos qui ont beaucoup fait parler ces derniers jours.

Federer encense Nadal

À l'occasion de l’inauguration d’aires de jeux financées par sa fondation, Roger Federer est revenu sur la victoire retentissante de Rafael Nadal : « C’est incroyable ce que Rafa a accompli. Il a désormais autant de Roland‐Garros que Sampras de Grands Chelems. Chapeau bas. Au bout du 10e ou 11e, je me disais déjà : ‘Ce n'est pas possible.’ Mais il continue de mettre la barre plus haute. C’est gigantesque. » Des propos, relayés par We Love Tennis , qui devraient plaire au principal intéressé. Récemment, le Suisse annonçait d'ailleurs son futur retour à la compétition : « Je dois juste rester patient et faire des progrès constants. Je suis très actif. Je vais à la salle 5 ou 6 fois par semaine. L'objectif est d'être prêt pour la Laver Cup et Bâle à la fin de l'année. J'obtiendrai beaucoup d'informations dans les prochains mois. Je ne joue pas beaucoup au tennis, un peu avec les enfants. Je pourrais en faire beaucoup plus, mais nous nous concentrons sur la forme physique en ce moment, il n'y a pas de surcharge. Le tennis doit encore attendre un peu. »

Nadal reviendra-t-il pour Wimbledon ?