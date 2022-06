Tennis

Roger Federer sort du silence et dévoile une date pour son grand retour

Publié le 11 juin 2022 à 22h35 par Dan Marciano

Opéré du genou durant l'été 2021, Roger Federer est éloigné des terrains depuis de trop nombreux mois. Mais le Suisse n'a pas l'intention de tirer un trait sur ca carrière de joueur, malgré ses 40 ans. Le Suisse a fait part de sa volonté de revenir sur le circuit ATP. L'ancien numéro un mondial espère être disponible pour le tournoi de Bâle en septembre prochain.

Cela fait maintenant presque un an que l'on a pas vu Roger Federer en compétition. Son dernier match remonte au 7 juillet 2021, à Wimbledon. Ce jour-là, le Suisse avait perdu son quart de finale face au Polonais Hubert Hurkacz (6/3 7/6 6/0). On n'imaginait pas alors voir le Maestro disparaître des courts de tennis aussi longtemps. Pourtant, quelques jours après cette défaite, l'ancien numéro un mondial annonçait une nouvelle blessure au genou. « Pour me sentir mieux, j'ai besoin d'être opéré. Je veux me donner une lueur d'espoir de revenir sur le circuit d'une manière ou d'une autre; Je suis réaliste, comprenez-moi bien. Je sais à quel point c'est difficile à mon âge de se refaire opérer. Je vais essayer. Je veux être en bonne santé. Je vais suivre les processus de rééducation » avait confié Federer en août dernier. Depuis, les nombreux fans de tennis attendent le grand retour de Roger Federer. Malgré ses 40 ans et ses pépins physiques de plus en plus récurrents, le Suisse a bien l'intention de retrouver le chemin des courts. Ces derniers jours, une vidéo a fait surface sur internet. On peut apercevoir l'homme aux 20 titres du Grand Chelem taper la balle

Der Schweizer Topstar @rogerfederer nimmt am Rande einer Spielplatz-Eröffnung Stellung zu seinem Comeback. #ATP #RogerFederer #Federer #tennis #srftennis #srfsport pic.twitter.com/BQyoYuHxkn — SRF Sport (@srfsport) June 11, 2022

« Je dois juste rester patient et faire des progrès constants »