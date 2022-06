Tennis

Forfait à Wimbledon, le grand retour de Federer révélé

Publié le 9 juin 2022 à 16h35 par Pierrick Levallet

Absent du circuit depuis presque un an maintenant, Roger Federer se rapproche de plus en plus d’un retour. En mars dernier, le Suisse a publié une vidéo le montrant de nouveau sur les courts afin de se préparer au mieux pour son come-back. Une date serait d’ailleurs déjà connue puisqu’on parlerait de sa présence au tournoi de Bâle, dans son pays.

Cela fait maintenant presque un an que Roger Federer n’a plus foulé officiellement un court de tennis. Blessé au genou depuis sa rencontre face à Hubert Hurkacz à Wimbledon en juillet 2021, le Suisse est d’ores et déjà forfait pour le Grand Chelem de Londres, qu’il a remporté à huit reprises au court de sa carrière. Depuis, le joueur de 40 ans ne cesse de se faire attendre concernant son retour officiel à la compétition. En mars dernier, Roger Federer avait délivré un indice plutôt positif concernant son état de santé puisqu’il s’était affiché en train de taper quelques balles sur Instagram . En mai dernier, le joueur de 40 ans avait avoué vouloir faire son retour à la compétition avant la fin de l’année 2022 : « Concernant mon retour, je ne dois pas penser si loin. J’attends le feu vert des médecins. Je suis prêt à tout donner à nouveau. Je me sens comme un cheval de course qui s’agite dans son box et qui veut s’élancer. Cet été, j’espère pouvoir prendre mon envol. J’ai hâte de rentrer chez moi le soir après une dure journée d’entraînement et d’être complètement épuisé. » Le Suisse se rapproche de plus en plus d’un retour à la compétition. Et une date serait déjà fixée pour l’un des membres du Big 3 .

Federer confirmé pour Bâle et la Laver Cup

Il y a plusieurs semaines maintenant, les dirigeants du tournoi de Bâle ont officialisé la présence de Roger Federer, affirmant qu’il sera même l’une des têtes d’affiches du Swiss Indoor Basel qui se tiendra du 22 au 30 octobre prochain. Toutefois, le Suisse pourrait être amené à faire son retour plus tôt. En effet, la participation de Roger Federer serait également confirmée pour la Laver Cup, qui se déroulera du 23 au 25 septembre en compagnie de Rafael Nadal. Même s’il devrait manqué Wimbledon, et que sa présence à l’US Open semble très incertaine, le joueur de 40 ans serait en train de voir le bout du tunnel après sa grave blessure. D’ailleurs, Roger Federer aurait une volonté claire pour son retour comme l’a expliqué son agent Tony Godsick dans un entretien accordé à INews : « Sa véritable motivation est de revenir concourir sur le circuit ATP et d’essayer en quelque sorte de terminer sa carrière, de la manière dont il veut la terminer, en bonne santé, avec succès et à ses conditions. »

