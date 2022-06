Tennis

Tennis : Les mots forts d'Andy Murray sur le retour de Federer !

Publié le 8 juin 2022 à 22h35 par Dan Marciano

Qualifié pour les huitièmes de finale du tournoi de Stuttgart, Andy Murray a eu l'occasion de s'exprimer sur le retour tant attendu de Roger Federer. Le joueur écossais espère retrouver son vieux rival dur les courts de tennis très prochainement. Pour rappel, le Suisse, 40 ans, a été opéré du genou en avril dernier et espère retrouver la compétition avant la fin de cette saison.

Mais où est Roger Federer ? Le Suisse n'a plus disputé le moindre match sur le circuit ATP depuis le 7 juillet 2021, et une défaite face au Polonais Hubert Hurkacz en quart de finale de Wimbledon. Et pour cause, le Maestro a été contraint de passer par la case opération après le Grand Chelem londonien. Touché au genou droit durant l'été 2021, il est éloigné des courts de tennis depuis de nombreux mois. Mais ces derniers jours, une vidéo a été publiée sur les réseaux sociaux. On aperçoit Federer taper des balles et s'entraîner. Signe d'un retour imminent ? Malgré ses 40 ans au compteur, le joueur, retombé à la 50ème place mondiale, a bien l'intention de retourner sur le circuit pour terminer sa merveilleuse carrière sur une bonne note. Une chose est sûre, il loupera la prochaine édition de Wimbledon, son tournoi favori, mais espère bien retourner sur le circuit ATP avant la fin de cette année 2022. « Concernant mon retour, je ne dois pas penser si loin. J’attends le feu vert des médecins. Je suis prêt à tout donner à nouveau. Je me sens comme un cheval de course qui s’agite dans son box et qui veut s’élancer. Cet été, j’espère pouvoir prendre mon envol. J’ai hâte de rentrer chez moi le soir après une dure journée d’entraînement et d’être complètement épuisé » avait-il déclaré en mai dernier.

Dieu est de retour! Enfin Federer. Mais j’ai eu comme un doute avec la mise en scène, la lumière, le blanc du teeshirt, le silence céleste, 6 frappes d’une pureté biblique et la légèreté de l’ange 😇 Quoique, niveau légèreté il est encore un peu gauche le Divin.🎥 @rogerfederer pic.twitter.com/Pt1uuLY5fn — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) March 19, 2022

« J’aimerais bien que Roger reprenne la compétition »