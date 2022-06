Tennis

Tennis : Zverev donne des nouvelles après son opération !

Publié le 8 juin 2022 à 10h35 par La rédaction

Alors qu’il pouvait rêver d’un premier titre du Grand Chelem et s’emparer de la 1ère place du classement ATP, Alexander Zverev a subi une très grosse blessure durant son match face à Rafael Nadal. De retour en Allemagne pour se faire opérer, le joueur de 25 ans a donné de ses nouvelles sur Instagram.

Alexander Zverev se souviendra longtemps de cette édition de Roland-Garros. En effet, l’Allemand a connu un départ compliqué, mais il est monté en puissance ensuite. Opposé à Carlos Alcaraz en quarts de finale, le natif d’Hambourg n’était pas donné favori, mais a réalisé un match très solide, et s’est finalement imposé en 4 sets, laissant penser que l’heure de son premier titre du Grand Chelem était peut-être enfin arrivée. Ce dernier pouvait également franchir un nouveau cap, car il aurait pu s'emparer de la place de numéro 1 mondial pour la première fois de sa carrière, en étant sacré aux Internationaux de France. Toutefois, les rêves du joueur de 25 ans se sont brisés d’un seul coup. Celui-ci affrontait Rafael Nadal pour le compte des demi-finales, et les deux hommes de livraient une bataille acharnée. Malheureusement, alors que le Majorquin remportait le point qui envoyait le 2ème set au Tie Break, Zverev s’est gravement blessé à la cheville, le contraignant à abandonner. De retour dans son pays natal, le principal intéressé a subi une opération ce mardi, et a tenu à donner des nouvelles.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Alexander Zverev (@alexzverev123)

« Je vais tout faire pour revenir plus fort que jamais ! »