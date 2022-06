Tennis

Wimbledon : La dernière frasque de Benoît Paire

Publié le 22 juin 2022 à 11h35 par Jules Kutos-Bertin

Deux semaines après avoir annoncé une pause pour une « durée indéterminée » avec le tennis, Benoît Paire était déjà de retour sur les courts. Mené un set à rien par le numéro 293 mondial, le Français a décidé d’abandonner. Un nouvel échec pour Paire qui inquiète à moins d’une semaine de Wimbledon.

La carrière de Benoît Paire n’a jamais été un long fleuve tranquille et elle ne le sera jamais. A 33 ans, le Français devient davantage connu pour ses coups de sang ou ses nombreuses scènes d’agacement que pour ses exploits sur les courts. Ce qui est regrettable pour beaucoup d’observateurs, conscients du potentiel qu’a Benoît Paire. S’il a toujours réussi à se remettre en selle pour Roland-Garros, le natif d’Avignon n’a pas brillé cette année. Malgré le soutien du public français, Benoît Paire est sorti dès le premier tour. Depuis la crise sanitaire, le tennis n’a plus la même saveur pour lui. « Arriver dans un cimetière pareil, ça me déprime. Ça se voit sur le match, le tennis ne m'apporte plus aucun bonheur. Se retrouver ici, c'est d'une tristesse absolue alors que c'est le meilleur tournoi du monde. Tu fais un coup gagnant, pas un bruit, tu fais une faute directe c’est la même chose, zéro ambiance. Gagner ou perdre dans des conditions pareilles je m’en fous. J’ai plus l’étincelle. Quand je suis sur le cours je suis malheureux. On parle de magie, mais quel plaisir il y a à jouer », confiait-il en avril 2021. Même si le public est de retour, la magie n’est pas revenue pour Paire. A tel point qu’il avait pris une décision radicale. Après sa défaite à Stuttgart contre l'Italien Lorenzo Sonego, Benoît Paire avait annoncé une pause pour une « durée indéterminée ».

[#ATPChallenger] Ce mardi, Benoît #Paire (n°76) 🇫🇷 abandonne dès le premier tour à #Milan (Italie, Challenger 80, terre battue) ! Opposé à Alexey #Vatutin (n°293), il venait de perdre le premier set 7-6 (6). — Jeu, Set Et Match (@jeu_set_etmatch) June 21, 2022

Après un set perdu, Paire abandonne contre le 293ème mondial