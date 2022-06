Tennis

Wimbledon : Les Russes exclus, une astuce a été trouvée

Publié le 20 juin 2022 à 18h35 par Amadou Diawara mis à jour le 20 juin 2022 à 18h43

Après un Roland-Garros qui a tenu toutes ses promesses, les joueurs se réuniront la semaine prochaine pour un autre Grand Chelem : Wimbledon. Toutefois, les Russes et les Bielorusses manqueront à l'appel car ils ne sont pas autorisés à participer à cette compétition à cause de la guerre en Ukraine. Malgré tout, Natela Dzalamidze a tout de même trouvé une solution pour jouer Wimbledon cette année.

Alors que la Russie de Vladimir Poutine mène une guerre en Ukraine, les instances dirigeantes de Wimbledon ont décidé de sévir. En effet, l'organisation du Grand Chelem londonien vont priver tous les Russes et les Biélorusses du tournoi. Un choix qui ne fait pas forcément l'unanimité au sein de la planète tennis. Par exemple, Matteo Berrettini a pris position sur le sujet dernièrement, et a estimé que la décision de Wimbledon n'était pas juste. « Ce que j’ai pensé de cette décision ? Je n’ai pas apprécié cette décision et je ne l’apprécie toujours pas. Je ne pense pas que cela soit très juste. On aurait au moins dû mettre les joueurs au courant de ce qui se tramait. Personne ne nous a appelés ou prévenus. Je sais que la situation est compliquée, que ce n’est pas juste pour les Russes et les Biélorusses. Quand on s’apprête à prendre une décision aussi lourde de conséquences, la moindre des choses est d’écouter les joueurs, comme de les informer en amont. Cela aurait dû se passer différemment. Evidemment, je ne suis pas dans les coulisses des instances, je ne connais pas les pressions qu’il y a pu avoir, mais les joueurs auraient dû avoir leur mot à dire » , a-t-il jugé lors d'un entretien accordé à L'Equipe Magazine .

Natela Dzalamidze a changé de nationalité pour jouer à Wimbledon