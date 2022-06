Tennis

Roland-Garros, US Open... Après la polémique Nadal, un scandale sur le dopage éclate !

Publié le 19 juin 2022 à 20h35 par Amadou Diawara

Après la polémique autour de Rafael Nadal, un nouveau scandale sur le dopage éclate. Selon la presse britannique, la fédération internationale de tennis violeraient les règles de la lutte anti-dopage. En effet, l'IFT avertirait certains grands joueurs avant de leurs faire des tests ; alors que les contrôles sont supposés être inopinés pour éviter toute tricherie.

Handicapé par de fortes douleurs à un pied, Rafael Nadal a eu recours à des infiltrations pour pouvoir continuer à jouer à Roland-Garros. Comme l'a avoué le Majorquin lui-même, il a dû utiliser des injections anesthésiantes pour ne pas être contraint d'abandonner la compétition. « Après le match contre Moutet au deuxième tour, je suis arrivé à l’hôtel et je ne pouvais quasiment plus marcher pour vous dire la vérité. Pendant ces deux semaines, j’ai joué avec le pied endormi, on m’a bloqué les nerfs pour que le pied soit insensible » , avait-il reconnu. Et alors qu'il a été sacré pour la 14ème fois de sa carrière à Roland-Garros, Rafael Nadal a été au coeur d'une polémique, pointé du doigt pour avoir utilisé des produits jugés dopants par certains. Toutefois, l'Espagnol a pu bénéficier du soutien de l'Agence Mondiale Anti-dopage. « Si un produit est sur la liste des produits interdits, c’est qu’il a un effet sur les performances, qu’il est mauvais pour la santé, et qu’il est contraire à l’éthique du sport , a lancé le directeur général de l'AMA Olivier Niggli lors d'un entretien accordé à RTS dernièrement. Les injections anesthésiantes ne sont pas interdites. Ce n’est pas un oubli. La question s’est posée. Elle a été discutée. Ils ne figurent pas sur la liste car ils n’améliorent pas les performances et ne sont fondamentalement pas mauvais. Est‐ce une bonne pratique médicale ? Est‐il acceptable qu’un sportif de haut niveau se fasse des injections avant un match ? C’est un débat entre médecins et un débat sur l’éthique médicale. Rafael Nadal a remporté 13 titres à Roland‐Garros sans piqûre, ce n’est probablement pas grâce aux piqûres qu’il a gagné le 14ème » . Alors que l'Agence Mondiale Anti-dopage a mis fin aux débats sur Rafael Nadal, un nouveau scandale a éclaté sur le thème du dopage.

L'IFT violerait les règles du contrôle anti-dopage des joueurs