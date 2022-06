Tennis

Après la catastrophe à Roland-Garros contre Nadal, Zverev fixe un objectif XXL pour l’US Open

Publié le 19 juin 2022 à 15h35 par Bernard Colas mis à jour le 19 juin 2022 à 15h41

Touché à la cheville lors de la demi-finale de Roland-Garros contre Rafael Nadal, Alexander Zverev s’est fait opérer et doit désormais prendre son mal en patience avant de retrouver les courts. Pour l’heure, l’Allemand et ses proches refusent de donner une date précise pour un retour, mais de son côté, Zverev pense déjà à l’US Open, à condition d’être en pleine possession de ses moyens.

Le public du Philippe-Chatrier n’a pas oublié les cris de douleur poussés par Alexander Zverev lorsque celui-ci a vu sa cheville tourner lors de la demi-finale dantesque de Roland-Garros qui l’opposait à Rafael Nadal. Depuis, le verdict est tombé pour l’Allemand, qui s’est déchiré plusieurs ligaments de la cheville droite et qui a d’ores et déjà subi une intervention chirurgicale pour revenir au plus vite. Le joueur de 25 ans a laissé planer le doute quant à son retour sur le court, mais une indisponibilité de plusieurs mois est attendue. Un gros coup dur pour Zverev, parvenu à tenir tête à Rafael Nadal sur la terre battue parisienne et qui sera donc forfait pour Wimbledon. « Pour revenir à la compétition aussi vite que possible, pour s'assurer que tous les ligaments guérissent correctement et pour retrouver une stabilité totale de ma cheville, la chirurgie était le meilleur choix. Ma rééducation commence maintenant et je vais tout faire pour revenir plus fort que jamais », a confié Zverev sur Instagram au début du mois. La question est désormais de savoir quand est-ce que l’Allemand sera en mesure de retrouver la compétition.

Avant le début de Wimbledon, Nadal et Djokovic reçoivent un énorme avertissement https://t.co/DttsosCRSk pic.twitter.com/eNV8s4iXtP — le10sport (@le10sport) June 18, 2022

« Si je vais à l’US Open ce n’est pas pour passer quelques tours, mais pour gagner le titre »