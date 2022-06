Tennis

Blessé, Rafael Nadal fait une annonce retentissante avant Wimbledon

Publié le 17 juin 2022 à 18h35 par Amadou Diawara mis à jour le 17 juin 2022 à 19h02

Peu épargné par les pépins physiques ces derniers mois, Rafael Nadal pourrait manquer Wimbledon (27 juin - 10 juillet) cette année. Alors qu'il ressent des douleurs continuellement depuis de longues semaines, le Majorquin a subi une intervention pour soigner sa blessure. Déterminé à disputer Wimbledon dans une dizaine de jours, Rafael Nadal a annoncé qu'il estimait avoir de bonnes chances d'être du rendez-vous.

Malgré ses 36 ans, Rafael Nadal reste l'un des touts meilleurs joueurs du circuit ATP. D'ailleurs, le Majorquin a prouvé cette année qu'il était toujours le maitre incontestable et incontesté de Roland-Garros. En effet, Rafael Nadal a su passer outre ses pépins physiques et ses douleurs incessantes sur les courts du Grand Chelem français, avant de glaner son 14ème titre à la porte d'Auteuil. Toutefois, le corps de Rafael Nadal pourrait avoir raison de lui à Wimbledon. Marqué après son énième sacre à Roland-Garros, l'Espagnol reste diminué. A tel point qu'il a dû suivre un traitement pour remédier à son problème au pied. Et son intervention pourrait le priver de Wimbledon (27 juin - 10 juillet) dans une dizaine de jours s'il ne se remet pas très vite. Toutefois, Rafael Nadal reste positif et croit dur comme fer en ses chances de disputer le Grand Chelem londonien. Présent en conférence de presse ce vendredi à Majorque, Rafael Nadal a donné des nouvelles rassurantes de son état de santé, avant de faire savoir qu'il se voyait être de la partie à Wimbledon.





«J’ai de bonnes chances de jouer Wimbledon»