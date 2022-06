Tennis

Exclus de Wimbledon, les joueurs russes sont fixés pour l'US Open

Publié le 14 juin 2022 à 21h35 par Dan Marciano

Interdits de participation à Wimbledon par la direction du tournoi en raison de la guerre en Ukraine, les joueurs russes pourront participer au prochain US Open, sous bannière neutre. La fédération américaine de tennis a publié un communiqué pour dévoiler sa décision. Numéro un mondial, Daniil Medvedev pourra défendre son titre à Flushing-Meadows.

La guerre en Ukraine continue de faire l'actualité et de susciter l'indignation. Très tôt, certains joueurs russes évoluant sur le circuit ATP comme Daniil Medvedev ou Andrey Rublev ont prôné la paix sur les réseaux sociaux. Mais cela n'a pas suffi à faire changer d'avis la direction de Wimbledon. Le Grand Chelem londonien a annoncé l'exclusion des joueurs russes, mais aussi biélorusses de cette édition 2022. Une décision forte, alors que Roland-Garros avait fait le choix de maintenir la participation de ces joueurs, malgré la situation. La décision de l'US Open était donc très attendue. Le suspense a pris fin ce mardi. La fédération américaine de tennis a publié un communiqué pour annoncer que les joueurs russes et biélorusses pourraient finalement s'aligner sur le tournoi, qui débutera le 29 août prochain.

USTA Statement Regarding Russian and Belarusian Players: — US Open Tennis (@usopen) June 14, 2022

« L’USTA permettra à tous les joueurs admissibles, quelle que soit leur nationalité, de participer à l'US Open 2022 »