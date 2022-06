Tennis

Roland-Garros : Quand Federer lâche un match pour aller se coucher

Publié le 13 juin 2022 à 16h35 par La rédaction

Alors que le monde du tennis attend avec impatience son grand retour sur les courts, Roger Federer s’est exprimé sur la dernière édition de Roland-Garros. Vainqueur Porte d’Auteuil en 2009, le Suisse a livré une anecdote surprenante sur le quart de finale opposant Novak Djokovic à Rafael Nadal.

La récente édition de Roland-Garros a vu Rafael Nadal s’imposer pour la quatorzième fois de l’histoire sur la terre battue parisienne, un record absolu qui risque d’avoir beaucoup de mal à être battu. Avant de soulever la Coupe des Mousquetaires à l’issue de sa finale contre Casper Ruud le dimanche 5 juin dernier, le majorquin a dû se défaire d’un adversaire qu’il connait par cœur : Novak Djokovic. Il s’agissait de la 59ème confrontation entre les deux hommes, véritables légendes vivantes de leur sport. Dans un match extrêmement disputé, d’une intensité incroyablement élevée, Nadal a tout de même réussi à écarter le Djoker e n quatre sets (6-2, 4-6, 6-2, 7-6 (4)), malgré plusieurs balles de set obtenues par ce dernier pour égaliser à deux manches partout. Un combat de titans qui s’est déroulé dans des conditions un peu particulières, puisqu’il a eu lieu en session nocturne. Les deux joueurs s’étaient d’ailleurs livré une petite « bataille » dans les médias à ce sujet, quelques jours avant leur quart de finale, Djokovic réclamant de jouer le soir, Nadal martelant son envie de jouer le jour. Si c’est le serbe qui s’est fait écouter, c’est bel et bien « Rafa » qui est venu à bout de son rival, dans ce duel qui s’est terminé à… 1h16 du matin. Une heure évidemment très tardive, qui a beaucoup fait parler par la suite. Roger Federer, éternel adversaire de Rafael Nadal et Novak Djokovic sur le circuit et forfait cette année pour Roland-Garros, a justement sorti une anecdote étonnante à ce sujet.

Tennis : L'énorme confidence de Nadal sur sa victoire à Roland-Garros ! https://t.co/dxpjg8qLmF pic.twitter.com/WdwWFE0kpu — le10sport (@le10sport) June 8, 2022

« J’ai regardé un peu […] avant d’aller me coucher »