US Open : Après l'Open d'Australie, Djokovic encore écarté d'un Grand Chelem ?

Publié le 13 juin 2022 à 15h35 par La rédaction

Après un début de saison très perturbé, marqué par plusieurs tournois loupés à cause de sa non-vaccination contre le covid-19, Novak Djokovic pourrait bien louper un autre rendez-vous incontournable de l’année, l’US Open, encore une fois pour cette même raison.

Après plusieurs semaines extrêmement agitées, la saison de Novak Djokovic a retrouvé un semblant de normalité. Celui qui est désormais numéro 3 mondial avait fait la une des journaux du monde entier au mois de janvier dernier, lorsqu’il avait été au cœur d’un immense imbroglio autour de sa participation à l’Open d’Australie. Non-vacciné alors que les autorités australiennes imposaient une vaccination obligatoire pour entrer dans le pays, Novak Djokovic a donc été expulsé du pays d’Oz, accompagnée d’une interdiction d’entrer sur le territoire pendant 3 ans. Le serbe a donc loupé l’Open d’Australie, où il était le tenant du titre, mais pas que. Les célèbres Masters 1000 d’Indian Wells et Miami se sont également disputés sans lui, toujours pour la même raison. Heureusement pour le Djoker , la pandémie de covid-19 a fortement diminué en Europe, où les restrictions sanitaires se sont levées pile au moment de la saison sur terre battue. Le détenteur de vingt titres du Grand Chelem a ainsi pu enchainer les tournois de Madrid, Monte Carlo et Rome, et a justement remporté le dernier. Alors qu’il sort d’un Roland Garros plutôt décevant, où il a pris la porte en quart de finale face au maitre des lieux et futur vainqueur Rafael Nadal, Novak Djokovic se prépare à disputer Wimbledon, qui débutera dans deux semaines. Il s’agit du troisième Grand Chelem de la saison, et qui pourrait bien être le dernier pour lui…

Après Roland-Garros, Djokovic prend une grande décision pour Wimbledon https://t.co/EDy4pJ1eg6 pic.twitter.com/TRrq64ihRK — le10sport (@le10sport) June 9, 2022

Djokovic encore privé de Grand Chelem ?