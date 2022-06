Tennis

Tennis : Après une nouvelle défaite, Benoît Paire prend une décision radicale !

Publié le 6 juin 2022 à 23h35 par Dan Marciano

Eliminé dès le premier tour du tournoi de Stuttgart par l'Italien Lorenzo Sonego, Benoît Paire a subi une nouvelle désillusion cette année. En grande difficulté et en manque de confiance, le joueur français a décidé de faire une pause pour une durée indéterminée. Sa présence à Wimbledon n'est pas assurée.

On le sait, Benoît Paire a assez mal vécu la période post-Covid. Sans public durant les matches, le joueur français n'a jamais été épanoui, enregistrant plusieurs défaites de suite. « Arriver dans un cimetière pareil, ça me déprime. Ça se voit sur le match, le tennis ne m'apporte plus aucun bonheur. Se retrouver ici, c'est d'une tristesse absolue alors que c'est le meilleur tournoi du monde. Tu fais un coup gagnant, pas un bruit, tu fais une faute directe c’est la même chose, zéro ambiance. Gagner ou perdre dans des conditions pareilles je m’en fous. J’ai plus l’étincelle. Quand je suis sur le cours je suis malheureux. On parle de magie, mais quel plaisir il y a à jouer ? » avait-il confié en avril 2021 avant le tournoi de Monte-Carlo. Le retour des supporters a été salué par le tricolore. Mais depuis plusieurs mois, l'Avignonnais traverse une période compliquée. En manque de confiance et de résultats, Paire est bien loin de son meilleur niveau, qui lui avait permis d'atteindre la 18ème place mondiale en 2016, son meilleur classement. Depuis le début de l'année, il n'a remporté que trois matches sur le circuit ATP, dont deux à l'Open d'Australie en janvier dernier. A Roland-Garros, il a été éliminé dès son entrée en lice par le Biélorusse Ilya Ivashka (6/3 7/5 1/6 7/5), malgré le soutien du court Simone-Mathieu. Pourtant, le Français tente de trouver des solutions. Depuis plusieurs semaines, il s'est attaché les services d'un nouvel entraîneur, Antoine Hamard. Mais cela n'a pas suffi. Sur son premier tournoi sur gazon, le tricolore a enregistré une nouvelle défaite.

Force à toi @benoitpaire Reviens nous fort ❤🔥🎾🤝 pic.twitter.com/0mXcoLknsM — SeaATP (@SeaATP) June 6, 2022

Benoît Paire va s'éloigner du circuit