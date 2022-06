Tennis

Tennis : Fin de carrière pour Federer ?

Publié le 21 juin 2022 à 15h35 par Pierrick Levallet

Absent des courts depuis environ un an maintenant, Roger Federer se rapproche de plus en plus d’un retour. Mais à 40 ans, le Suisse n’a plus vraiment beaucoup de temps avant de prendre sa retraite. D’après un ancien joueur russe, le tournoi de Bâle sera d’ailleurs le dernier tournoi de la carrière de Roger Federer.

Blessé au genou depuis presque un an maintenant, Roger Federer n’est plus apparu sur un court de tennis en match officiel depuis sa défaite contre Hubert Hurkacz à Wimbledon en 2021. Le Suisse est d’ailleurs en train de dégringoler au classement ATP. Actuel 96e, l’ancien numéro un mondial ne sera plus classé à l’issue de Wimbledon dans les prochains jours. Son règne de 21 ans est en train de prendre fin petit à petit. Mais son retour semble se rapprocher de plus en plus. En mars dernier, Roger Federer avait donné un indice plutôt positif sur son compte Instagram en s’affichant dans une vidéo, raquette en main en train de taper quelques balles. Sa présence a d’ailleurs déjà été officialisé pour plusieurs tournois comme la Laver Cup à Londres du 23 au 25 septembre prochain ou encore le Swiss Indoor Basel du 22 au 30 octobre. Si cela s’avère être une assez bonne nouvelle pour les fans de Roger Federer, qui vont enfin pouvoir le revoir à l’œuvre sur les courts, cela pourrait bien marquer la fin de la carrière du joueur de 40 ans d’après Nikolay Davydenko.

Absent depuis Wimbledon, Roger Federer lâche une nouvelle annonce sur son retour https://t.co/eUo7DcAtKv pic.twitter.com/j1wc6J1VnO — le10sport (@le10sport) June 12, 2022

Une retraite après Bâle pour Federer ?