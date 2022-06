Tennis

La chute de Federer se poursuit, une terrible nouvelle va tomber

Publié le 20 juin 2022 à 15h35 par Dan Marciano

Absent des courts de tennis depuis son quart de finale perdu à Wimbledon, Roger Federer est en train de perdre ses derniers points au classement ATP. Ce lundi, le Suisse pointe à la 96ème place, juste derrière son compatriote Henri Laaksonen. Mais la descente devrait se poursuivre dans les prochaines semaines. Après Wimbledon, l'ancien numéro un mondial ne sera plus classé.

L'âge d'or du tennis suisse semble appartenir au passé désormais. Pendant des années, Roger Federer et Stan Wawrinka ont représenté fièrement le peuple helvète, que ce soit aux Jeux Olympiques, durant les tournois du Grand Chelem ou ATP. A eux deux, ils cumulent 23 titres en Majeurs, dont 20 remportés par le Maestro . Mais âgé aujourd'hui de 40 ans, Federer n'a plus soulevé le moindre trophée depuis le tournoi de Bâle en 2019. De plus en plus handicapé par des douleurs aux genoux, le Suisse est au crépuscule de sa longue carrière. Pour terminer son parcours en beauté, il a décidé de passer par la case opération après son quart de finale perdu à Wimbledon face à Hubert Hurkacz en juillet 2021. Depuis, il n'a plus été aperçu sur un court de tennis. Le vétéran poursuit sa rééducation et reste assez discret sur la date de son retour. Interrogé il y a quelques jours sur sa saison, Federer a confirmé sa participation pour le tournoi de Bâle chez lui, mais aussi pour la Laver Cup. Un tournoi qu'il a contribué à créer. « Nous savions que la récupération prendrait beaucoup de temps, je suis très actif, je vais à la salle 5 à 6 fois par semaine, je ne joue pas encore beaucoup au tennis, un peu avec les enfants, même si je pourrais faire plus, mon objectif est d’être prêt pour la Laver Cup (du 23 au 25 septembre) et le tournoi de Bâle (du 24 au 30 octobre) » avait-il confié lors d'un entretien à la télévision de son pays. Mais pas question ensuite pour lui d'enchaîner les tournois. « Après Bâle, la saison sera finie de toute façon. Il est important pour moi de retrouver la forme afin de pouvoir m’entraîner pleinement. Une fois que j’aurai fait cela, je pourrais choisir combien de tournois je joue et où » a-t-il déclaré.

Roger Federer, a punto de salir del top 100 https://t.co/mi8rrHXg4P — Reporte Confidencial (@RConfidencial) June 20, 2022

Federer ne sera plus classé après le prochain Wimbledon

Son absence longue durée a évidemment des répercussions sur son classement. Au sommet durant de longues années, Roger Federer n'est plus le numéro un suisse cette semaine. Retombé à la 96ème place après avoir perdu les points glanés à Halle la saison dernière, il pointe derrière Henri Laaksonen. Une première depuis juillet 2017. Federer ne figure même plus dans le classement semestriel établi par Swiss Tennis. La fin d'un règne de 21 ans. Et la chute ne devrait pas s'arrêter. Dans les prochains jours, il perdra ses derniers points, ceux obtenus à Wimbledon. Autrement dit, à l'issue du tournoi londonien, le 11 juillet prochain, Roger Federer ne sera plus classé. A 40 ans, il n'est pas certain de le recroiser dans le Top 100. Pour disputer les plus grands tournois, le Suisse devra recevoir une invitation ou faire jouer son classement protégé. Etant donné son pedigree, Federer n'aura aucun mal à disputer les compétitions qu'il souhaite, mais la chute est grande.