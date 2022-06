Tennis

Tennis : Vaccin, US Open… Novak Djokovic au cœur d’une nouvelle polémique

Publié le 25 juin 2022 à 23h35 par Jules Kutos-Bertin

Déjà contraint de déclarer forfait à l’Open d’Australie en raison de sa non-vaccination, Novak Djokovic pourrait vivre le même scénario à l’US Open. Avant de disputer Wimbledon, le Serbe a rappelé son envie d’être présent aux Etats-Unis, même s’il sait qu’il ne pourra pas influer sur la décision des autorités.

Après avoir vécu une année 2021 exceptionnelle, Novak Djokovic enchaîne les galères en 2022. En raison de son refus de se vacciner, le Serbe n’a pas pu disputer l’Open d’Australie. Un gros coup dur, surtout qu’il a assisté, impuissant, au succès de Rafael Nadal. De retour en Grand Chelem pour Roland-Garros, Djokovic n’a rien pu faire face au rouleau compresseur espagnol. Un an après sa victoire face à Nadal en demi-finale de la quinzaine parisienne, le numéro 3 mondial s’est incliné en quatre sets contre le Majorquin. Alors avant de débuter Wimbledon, Djokovic n’a presque plus le droit à l’erreur. « Bien sûr qu’il peut gagner Wimbledon, et il n’a pas vraiment le choix, si nous sommes honnêtes. Il est le plus grand favori de Wimbledon, tout comme Rafa l’était à Paris. Novak doit maintenant bien se reposer et se préparer physiquement et mentalement pour Wimbledon. Je suis sûr qu’il peut le faire et je pense qu’il gagnera Wimbledon, j’ai un bon pressentiment à ce sujet. Il doit se concentrer sur l’herbe maintenant », confiait Goran Ivanisevic, l’entraîneur du Serbe, dans des propos relayés par We Love Tennis . Mais après le tournoi londonien, Novak Djokovic pourrait retomber en plein milieu des polémiques.

🇬🇧 WIMBLEDON 2018 🔙Un des meilleurs matchs de l'histoire du tournoi. Demi-finale entre Djokovic qui n'a plus remporté un Grand Chelem depuis 2 ans et Nadal qui n'a pas joué les 1/2 à Wimbledon depuis 7 ans. 🍿Chef d'œuvre terminé sur 2 jours et 5h15 au bout du 5e set... ✨️ pic.twitter.com/4NFgMK4nLz — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) June 23, 2022

« J’aimerais aller aux États‐Unis. Mais à ce jour, ce n’est pas possible »