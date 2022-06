Tennis

Roland-Garros, Open d'Australie, blessure... Le bilan de Rafael Nadal avant Wimbledon

Publié le 25 juin 2022 à 22h35 par Amadou Diawara

Malgré des douleurs intenses au pied gauche depuis de longues semaines, Rafael Nadal a été plus que performant lors de la première moitié de cette saison. En effet, le Majorquin a été sacré à la fois à l'Open d'Autralie et à Roland-Garros. Avant de faire son entrée en lice à Wimbledon, Rafael Nadal a fait son bilan de ses premiers mois de l'année 2022.

Rafael Nadal a débuté l'année 2022 de manière fracassante. En effet, le Majorquin a réussi à remporter l'Open d'Australie au mois de janvier. Et quelques mois plus tard, Rafael Nadal a soulevé un 14ème saladier d'argent à Roland-Garros. Une performance incroyable, surtout que l'ex-numéro un mondial souffrait du pied et a dû avoir recours à des infiltrations pour finir la compétition. Alors que Wimbledon débutera ce lundi, Rafael Nadal se prépare à lancer sa saison sur gazon, sachant qu'il n'a pas évolué sur cette surface depuis trois ans. Et s'il n'est pas totalement serein, il est tout de même confiant et se voit réaliser de grosses performances sur les courts du Grand Chelem londonien. « Je suis content de jouer sur gazon trois ans plus tard , a confié Rafael Nadal en conférence de presse ce samedi. Si je suis là, c'est parce que les choses se passent bien, sinon je ne serais pas là. Je suis heureux. Mon premier match de mardi contre Francisco Cerúndolo ? Je ne sais vraiment pas comment je vais y arriver, c'est difficile à prévoir. C'est probablement le tournoi le plus difficile à prévoir. C'est une surface délicate sur laquelle il faut passer des jours. Je n'ai rien joué depuis trois ans (aucun tournoi sur herbe), ça rend les choses encore plus compliquées. La mémoire est importante, les souvenirs les plus récents aident. La semaine s'est déroulée normalement, avec des moments meilleurs et pires, mais clairement dans une tendance à la hausse. Je me suis beaucoup entraîné. Hier, ç'a a été un désastre à l'entraînement, je me suis réveillé avec les yeux fatigués, mais ensuite j'ai bien joué. Aujourd'hui, je me suis également bien entraîné. Le plus important, c'est que les mauvais moments sur le terrain sont de plus en plus courts. Les matchs se sont plutôt bien passés, je me suis entraîné avec des gens exigeants. Je suis sûr que je serai compétitif » .

🎤 Media duties#Wimbledon pic.twitter.com/hAZFhsNFG7 — Wimbledon (@Wimbledon) June 25, 2022

«C'est quelque chose qui va rester dans mon musée pour le reste de ma vie»