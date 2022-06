Tennis

Wimbledon : Les terribles révélations de Rafael Nadal avant son grand retour sur gazon

Publié le 25 juin 2022 à 18h35 par Amadou Diawara

Trois ans après son dernier match officiel sur gazon, Rafael Nadal va entrer en lice ce mardi à Wimbledon. Avant d'affronter l'Argentin, Francisco Cerúndolo, le Majorquin a annoncé la couleur. Comme l'a expliqué Rafael Nadal, il redoute son grand retour sur gazon, mais estime être en parfaite condition pour faire forte impression sur les courts de Wimbledon.

Peu épargné par les pépins physiques ces dernières années, Rafael Nadal n'a pas joué sur gazon depuis trois ans. Malgré ses douleurs incessantes au pied de ces dernières semaines, le Majorquin ne va pas manquer cette édition de Wimbledon, qui débute dès lundi. Toutefois, Rafael Nadal devra faire preuve d'une extrême prudence sur les courts du Grand Chelem londonien, comme l'a expliqué l'un de ses entraineurs Marc Lopez. « Cette surface ne vous pardonne rien, tout se passe très vite. Nous nous entraînons avec des personnes qui servent très bien. Pour l’instant, tout est positif. L'évolution de son problème au pied, qui a toujours été la chose la plus inquiétante, se passe bien. Nous devons finir d’ajuster les séances d’entraînement, l’autre jour il a très bien joué dans l’exhibition et l’objectif est d'être prêt pour le match de mardi. Nous pouvons tirer des conclusions de tout, mais au bout du compte, ce sont toujours des séances d’entraînement. Ce que vous devez faire chaque jour, c’est vous sentir plus à l’aise sur cette surface, sur laquelle vous ne jouez pratiquement pas de toute l’année. Rafa n’a pas joué ici depuis deux ans. Tous les entraînements s’additionnent, même ceux où l’on ne se sent pas bien, car ils nous aident à corriger les choses pour le prochain » , a confié Marc Lopez lors d'un entretien accordé à Mundo Deportivo dernièrement. De son côté, Rafael Nadal est plutôt confiant, même s'il appréhende son grand retour sur gazon.

It's almost that time of the year and the field is SET! 🍓Who's your favourite? 👇@Wimbledon pic.twitter.com/DECm42B77d — ATP Tour (@atptour) June 24, 2022

«Je ne sais vraiment pas comment je vais y arriver»