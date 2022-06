Tennis

Wimbledon : Retraite, dépression… Les confidences de Serena Williams sur son grand retour

Publié le 25 juin 2022 à 17h35 par Jules Kutos-Bertin mis à jour le 25 juin 2022 à 17h38

Après avoir abandonné au premier tour de Wimbledon l’an dernier, Serena Williams s’est écartée du tennis. A l’occasion de la quinzaine anglaise, l’Américaine a annoncé son grand retour, l’occasion de revenir sur cette année passée loin de la balle jaune. Serena Williams a expliqué qu’elle avait dû faire une pause pour soigner ses problèmes physiques et mentaux.

A l’image de Roger Federer, Serena Williams n’a pas mis les pieds sur un court de tennis (en simple) depuis son élimination à Wimbledon l’an dernier. Au terme d’une année où elle aura enchaîné les blessures physiques et morales, l’Américaine n’a pas disputé la moindre rencontre. A 41 ans, Wimbledon marquera la date de son grand retour sur le circuit. Malgré, l’âge, les blessures et tout ce qui va avec, Serena Williams a décidé de ne pas abandonner. Son ambition est toujours la même : remporter un nouveau Grand Chelem afin d’égaler le record de Margaret Court qui en a remporté 24 (contre 23 pour Williams). Logiquement, son absence lui a coûté cher au classement WTA. A l’heure actuelle, Serena Williams pointe à la 1 204ème place, elle a donc dû recevoir une wild card de l’organisation pour disputer ce Wimbledon. Pour se remettre en jambes, l’Américaine a fait son retour en double à Eastbourne aux côtés de Ons Jabeur. « J'aurais probablement pu y jouer en simple. Je me suis sentie plus prête que ce que j'aurais pensé il y a un, ou deux, ou trois mois », explique-t-elle dans des propos relayés par Le Figaro . Pour débuter Wimbledon, Serena Williams affrontera Harmony Tan, la Française, numéro 113 mondial. Un défi largement à la hauteur de la joueuse américaine.

She's won more Grand Slam titles than Roger Federer, Rafael Nadal & Novak Djokovic.She's won 14 out of 14 women's doubles Grand Slam finals.She's won 85% of her entire career matches and has an incredible 73 singles titles to her name.Serena Williams is back. pic.twitter.com/1Eh7CcDcF4 — bet365 (@bet365) June 21, 2022

« J'avais besoin de me soigner physiquement et mentalement »