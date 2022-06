Tennis

Rafael Nadal pousse un coup de gueule avant Wimbledon

Publié le 26 juin 2022 à 8h35 par Amadou Diawara

Ce mardi, Rafael Nadal va faire ses débuts à Wimbledon face à l'Argentin Francisco Cerúndolo. Alors qu'il n'a pas joué officiellement sur gazon depuis trois ans, le Majorquin va avoir besoin d'un temps d'adaptation pour retrouver toutes ses sensations. Et pour ne pas arranger ses affaires, les balles ne sont plus les mêmes qu'autrefois. Ce qui ne lui convient pas du tout.

Après avoir manqué Wimbledon lors des deux dernières saisons, Rafael Nadal est de retour cette année. Toutefois, le Majorquin n'a pas pu avoir droit à une préparation optimale sur gazon. Ce qu'il regrette. Malgré tout, Rafael Nadal est plutôt confiant avant d'aborder son premier match face à l'Argentin Francisco Cerúndolo ce mardi, même s'il appréhende tout de même quelque peu ce rendez-vous. « Je suis content de jouer sur gazon trois ans plus tard , a confié Rafael Nadal en conférence de presse ce samedi. Si je suis là, c'est parce que les choses se passent bien, sinon je ne serais pas là. Je suis heureux. Mon premier match de mardi contre Francisco Cerúndolo ? Je ne sais vraiment pas comment je vais y arriver, c'est difficile à prévoir. C'est probablement le tournoi le plus difficile à prévoir. C'est une surface délicate sur laquelle il faut passer des jours. Je n'ai rien joué depuis trois ans (aucun tournoi sur herbe), ça rend les choses encore plus compliquées. La mémoire est importante, les souvenirs les plus récents aident. La semaine s'est déroulée normalement, avec des moments meilleurs et pires, mais clairement dans une tendance à la hausse. Je me suis beaucoup entraîné. Hier, ç'a a été un désastre à l'entraînement, je me suis réveillé avec les yeux fatigués, mais ensuite j'ai bien joué. Aujourd'hui, je me suis également bien entraîné. Le plus important, c'est que les mauvais moments sur le terrain sont de plus en plus courts. Les matchs se sont plutôt bien passés, je me suis entraîné avec des gens exigeants. Je suis sûr que je serai compétitif » . En plus de ne pas être très à l'aise sur gazon pour le moment, Rafael Nadal n'est pas non plus un grand fan des nouvelles balles utilisées. Et il n'a pas manqué de le faire savoir.

🎤 Media duties#Wimbledon pic.twitter.com/hAZFhsNFG7 — Wimbledon (@Wimbledon) June 25, 2022

«Je pense que c'est une erreur tennistiquement parlant»