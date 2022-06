Tennis

Wimbledon : Tirage favorable pour Novak Djokovic, du lourd attend Nadal

Publié le 24 juin 2022 à 18h35 par Pierrick Levallet mis à jour le 24 juin 2022 à 18h39

En course pour le Grand Chelem calendaire, Rafael Nadal fera très certainement tout son possible pour décrocher un nouveau sacre à Wimbledon. Cependant, l’Espagnol n’a pas vraiment eu un tirage favorable pour le tournoi de Londres. De son côté, Novak Djokovic s’en sort plutôt bien et devrait avancer dans la compétition sans trop de problèmes.

Avec ses sacres à l’Open d’Australie et à Roland-Garros, Rafael Nadal est en route pour marquer l’histoire. En effet, l’Espagnol est en course pour réaliser le Grand Chelem calendaire, chose qui n’a pas été faite depuis Rod Laver en 1969. À 36 ans, Rafa pourrait ainsi consolider un peu plus son statut de légende. Mais cela devra obligatoirement passer par un nouveau sacre à Wimbledon. Toutefois, cela ne devrait pas être une mince affaire pour Rafael Nadal, qui n’a plus atteint la finale sur l’herbe de Londres depuis 2011 et sa défaite contre Novak Djokovic. Son dernier sacre remontant à une année plus tôt (en 2010), lorsqu'il avait battu Tomáš Berdych pour remporter à l’époque son huitième sacre en Grand Chelem. La concurrence devrait être nettement moins relevée que d’habitude étant donné le forfait d’Alexander Zverev et l’exclusions des joueurs russes et biélorusses comme Daniil Medvedev et Andrey Rublev. Néanmoins, on ne peut pas dire que Rafael Nadal a bénéficié d’un tirage facile à Wimbledon cette année.

Hot off the press 👇#Wimbledon pic.twitter.com/MOgm1lvKLD — Wimbledon (@Wimbledon) June 24, 2022

Des gros noms pour Nadal

En effet, L’Espagnol retrouvera plusieurs grands noms dans sa partie de tableau. Les deux premiers tours ne devraient pas poser problème puisqu’il affrontera le joueur argentin Francisco Cerundolo et pourrait faire face à l’Américain Sam Querrey ensuite. Par la suite, les choses devraient néanmoins se corser. Rafael Nadal pourrait être amené à retrouver l’Italien Lorenzo Sonego - numéro 32 au classement ATP - pour son troisième match suivi de Marin Cilic, actuel 17e mondial, dès les huitièmes de finale. À partir des quarts de finale, les choses se compliqueront encore plus. Rafael Nadal pourrait bien affronter Felix Auger-Aliassime, 9e au classement ATP et poulain de son oncle et ancien entraîneur Toni Nadal. En demi-finale, l’Espagnol pourrait tomber sur Stefanos Tsitsipas, finaliste de l’édition 2021 de Roland-Garros, ou Matteo Berrettini. Enfin, Rafael Nadal devrait retrouver Novak Djokovic en finale de ce Wimbledon après un parcours semé d’embûches. Pour le Serbe en revanche, le chemin devrait être plus tranquille.

Potential routes to the final for our top seeds 💫#Wimbledon pic.twitter.com/Yw9ZMqURPq — Wimbledon (@Wimbledon) June 24, 2022

Djokovic peut remercier sa bonne étoile