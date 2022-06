Tennis

Wimbledon : Dernière chance de Grand Chelem pour Djokovic ?

Publié le 24 juin 2022 à 15h35 par La rédaction

Lundi 27 juin, Novak Djokovic essayera de remporter un 7e trophée sur le gazon de Wimbledon. Il n’a pas pu participer à l’Open d’Australie, a été sorti de Roland-Garros par Nadal et pourrait bien ne pas pouvoir s’engager à l’US Open. Et si Wimbledon était sa seule chance de gagner un Grand Chelem cette année.

Revenu au niveau lors de Roland-Garros, Novak Djokovic n’a pas été épargné. Son début de saison a été marqué par le très gros épisode du COVID et son refus de se faire vacciner. Une décision qui l’aura privé d’un premier tournoi du Grand Chelem, l’Open d’Australie. Un tournoi qui lui semblait pourtant promis mais qui a vu le sacre de Nadal.

Exclu de l’US Open ?

Et cela pourrait se reproduire lors du prochain US Open. En effet, pour pouvoir entrer sur le territoire américain, il faut également avoir effectué ses vaccins. Surtout que les autorités américaines ne seraient pas décidées à changer ces règles. Le compte à rebours est lancé pour Djokovic qui espère que les conditions auront changé d’ici le mois d’août. Wimbledon apparaît donc pour Djokovic la seule option afin de goûter de nouveau à un titre du Grand Chelem.

Djokovic dragueur ? Les dossiers ressortent avant Wimbledon https://t.co/yKp3HgVo9L pic.twitter.com/pEX5c6MFCt — le10sport (@le10sport) June 24, 2022

Dernière chance à Wimbledon

Sa motivation devrait donc être décuplée. Surtout que le tableau masculin se retrouve amoindri avec l’absence des tennismen russes et biélorusses dans le tournoi. Avec le gel des points de classement de l’ATP et de la WTA, seul le titre et le trophée auront de l’importance. Il ne pourra donc pas remporter de points lui permettant de reprendre des places sur ses rivaux. Le prestige sera son principal moteur. Une victoire à Wimbledon permettrait à Novak Djokovic de remporter un 7e titre, et il égalera la légende Pete Sampras. Un accomplissement que peu de personnes pensaient capable venant de Djokovic il y a quelques années.