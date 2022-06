Tennis

Djokovic dragueur ? Les dossiers ressortent avant Wimbledon

Publié le 24 juin 2022 à 13h35 par Hugo Ferreira

Novak Djokovic et Maria Sharapova font, a n’en pas douter, partie des plus grands noms des circuits ATP et WTA. Les deux ont notamment remporté chaque tournoi du Grand Chelem, et disposent d’une armoire à trophée plus que remplie. Toutefois, ils auraient pu connaitre un chemin bien différent dans leur vie privée, puisque la Russe a révélé que Nole avait tenté une approche en pariant un diner sur un match en double mixte lors d'une exhibition en 2008.

La carrière de Novak Djokovic est bien remplie. En effet, rien n’a échappé au Serbe depuis le lancement de sa carrière professionnelle en 2003. Vainqueur 9 fois de l’Open d’Australie, où il impose sa domination, ce dernier a également remporté Roland-Garros, Wimbledon et l’US Open a 2, 6 et 3 reprises. Le joueur de 35 ans est également celui qui est resté le plus longtemps au sommet du classement ATP. Avec 373 semaines en tant que numéro 1 mondial, Nole devance ses deux grands rivaux Roger Federer et Rafael Nadal de 63 et 164 unités. Actuellement, le natif de Belgrade dispose d’une armoire à trophée bien remplie avec ses 88 titres remportés depuis le début de sa carrière. En revanche, sur le plan personnel, il est beaucoup plus discret. S’il s’affiche parfois avec sa femme Jelena sur les réseaux sociaux, il n'évoque pratiquement jamais ce domaine devant la presse. Toutefois, Djokovic aurait pu prendre un chemin bien différent dans sa vie de couple, puisque qu'il a essayé de draguer une joueuse de tennis. Effectivement, celui-ci a tenté une approche avec Maria Sharapova, comme elle l’a révélé au cours d’une discussion entre eux deux.

« Tu as dit que si tu gagnais, je devrais payer le dîner. »