Tennis

Wimbledon : Monfils lâche une terrible nouvelle, nouveau fiasco pour les Bleus ?

Publié le 23 juin 2022 à 23h35 par Dan Marciano

Pas suffisamment remis d'une blessure au pied, Gaël Monfils a officialisé son forfait pour Wimbledon, qui débutera lundi prochain. Par conséquent, aucun Français ne sera tête de série lors du Grand Chelem londonien. Le tirage au sort pourrait réserver quelques mauvaises surprises à Benjamin Bonzi et Adrian Mannarino, à l'aise sur gazon ces dernières semaines et meilleures chances tricolores.

Lundi prochain, le troisième tournoi du Grand Chelem débutera sur le gazon anglais. Les meilleurs joueurs se disputeront la victoire à Londres, à Wimbledon. Mais cette compétition sera particulière cette année. Après que la direction du tournoi ait pris la décision d'exclure les joueurs russes et biélorusses en raison de la guerre en Ukraine, l'ATP a annoncé qu'elle ne distribuera aucun point cette année. Suite à cette décision, plusieurs joueurs, notamment français, ont pris la décision de renoncer et d'aller chercher des points sur le circuit secondaire comme Corentin Moutet ou Lucas Pouille. Dans le tableau masculin, ils seront dix à défendre les couleurs tricolores : Benjamin Bonzi, Ugo Humbert, Benoît Paire, Hugo Gaston, Arthur Rinderknech, Quentin Halys, Richard Gasquet, Adrian Mannarino, Enzo Couacaud et Hugo Grenier. Numéro un français, Gaël Monfils a déclaré forfait ce jeudi.

Monfils déclare forfait pour Wimbledon

Sur Twitter, le numéro 23 mondial a indiqué qu'il n'était pas suffisamment remis d'une blessure au pied. Il pourrait faire son retour à Hambourg, sur terre battue. « Bonjour, Je voulais vous faire un petit point suite à ma blessure au pied. J'ai recommencé à m'entraîner cette semaine et je me sentais vraiment bien. Je vais désormais pouvoir augmenter progressivement mon entraînement et passer plus de temps sur le court pour me remettre en forme tant d'un point de vue physique que tennistique. En raison de mon récent retour à l'entraînement et en raison des exigences physiques du tennis sur gazon / meilleur des 5 matchs, mon équipe et moi avons pris la décision de ne pas jouer à Wimbledon cette année. Je vais plutôt me concentrer sur ma préparation pour être prêt pour l'été. Je retournerai à la compétition à Hambourg puis à Kitzbühel avant de voyager aux États-Unis » a confié Gaël Monfils.

My team and I have taken the decision not to play Wimbledon this year. I will focus instead on my preparation to be ready for the summer. I will return to competition in Hamburg followed by Kizbuhel before travelling to the US. See you all soon, Gaël 😃🙏🏾 #TrustTheProcess — Gael Monfils (@Gael_Monfils) June 23, 2022

Aucun Français ne sera tête de série

Une mauvaise nouvelle pour le tennis français. Comme à Roland-Garros, aucun tricolore ne sera tête de série. Autrement dit, les joueurs ne seront pas protégés lors du tirage au score et pourraient affronter un cador dès leur entrée en lice. Les meilleurs chances françaises reposeront sur Benjamin Bonzi et Adrian Mannarino. Le premier s'est qualifié brillamment, ce jeudi, pour les demi-finales du tournoi de Majorque, tandis que le second apprécie évoluer sur gazon. Il ne faudra pas non plus oublier Richard Gasquet, qui a atteint sa meilleure performance en Grand Chelem à Wimbledon, une demi-finale en 2007 et 2015. Pour rappel, l'année dernière, aucun Français n'avait atteint le troisième tour de Wimbledon. Espérons de jolis exploits comme à Roland-Garros il y a quelques semaines. Le tirage au sort aura lieu ce vendredi. En l'absence du Russe Daniil Medvedev, numéro un mondial, Novak Djokovic se présente comme le grandissime favori de ce tournoi.