Wimbledon : Novak Djokovic respecté à la retraite ?

Publié le 27 juin 2022 à 15h35 par Dan Marciano

Vainqueur de vingt titres du Grand Chelem, Novak Djokovic peut être considéré comme l'égal de Roger Federer ou de Rafael Nadal mais contrairement à ses deux compères, il n'a pas la même côte de popularité auprès du public. Selon l'ancien joueur John Lloyd, le Serbe devrait être reconnu à sa juste valeur à la fin de ca carrière.

Le tennis est entré dans une nouvelle dimension depuis l'avènement de Roger Federer, puis de Rafael Nadal dans les années 2000. La rivalité entre les deux hommes a marqué l'histoire de ce sport et certains de leur match sont entrés dans la légende. Mais en 2008, un troisième joueur s'est immiscé dans le gotha et a commencé à s'imposer comme une véritable menace : Novak Djokovic. Vainqueur de l'Open d'Australie cette année-là, le Serbe s'est, par la suite, imposé comme le véritable patron, reléguant au second plan Federer et Nadal lors de la dernière décennie. Depuis de nombreuses années, le Serbe est présent dans le Top 10 et peut se targuer d'avoir remporté vingt titres du Grand Chelem, soit le même nombre que le Suisse. Mais contrairement à Federer ou même à Nadal, Djokovic n'est pas très apprécié par le public, notamment lorsqu'il affronte l'un de ces joueurs comme ce fut le cas lors du dernier Roland-Garros. Par moment sifflé, le Serbe paye peut-être son attitude, ses prises de position controversées notamment lors de la pandémie du Covid-19 ou tout simplement le simple fait de s'être immiscé dans l'une des belles rivalités du sport. Il est peut-être trop tard pour le natif de Belgrade de s'acheter une bonne image à 35 ans. Mais selon un ancien joueur, sa côte de popularité pourrait grimper en flèche à la fin de sa carrière.





« Je pense que comme Jimmy Connors, Novak sera mieux traiter et compris quand sa carrière sera sur la fin »