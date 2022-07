Tennis

Tennis : Absent à Wimbledon, Roger Federer cherche un ultime défi avant la retraite

Publié le 3 juillet 2022 à 21h35 par Ewen Robin mis à jour le 3 juillet 2022 à 21h42

Absent des circuits pour cause de nombreux pépins physiques, Roger Federer n’a pas pu participer au Grand Chelem de Wimbledon. Vainqueur du légendaire tournoi sur gazon à 8 reprises, le tennisman suisse de 40 ans pourrait connaître un tournant de sa carrière. Alors qu’il compte revenir à la compétition, Roger Federer a fait une grosse déclaration concernant son avenir…

Après plus d’un an sans compétition, Roger Federer est en pleine reconstruction physique. En effet, le Suisse espère être de retour sur le circuit mondial dans les prochains mois. Alors que le joueur fêtera ses 41 ans en août prochain, sa volonté de poursuivre son aventure sur les courts reste intacte. Néanmoins, rien n’est encore sûr pour l’ancien N°1 mondial. Après avoir décroché vingt victoires en Grand Chelem, le Suisse n’a compté aucune apparition en compétition depuis Wimbledon 2021. La conséquence de nombreuses blessures, qui ont conduit à une troisième opération du genou droit en un an et demi. Après un an sans matchs, Roger Federer pointe actuellement à la 50e place ATP.

A warm embrace in four parts 🤗 #Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/31p2MYAgTX — Wimbledon (@Wimbledon) July 3, 2022

Un retour prévu sur la Laver Cup

Dernièrement, la légende du tennis avait montré son impatience à l'idée de retrouver les courts. En avril dernier, il avait notamment confirmé sa participation pour le tournoi de Bâle dont il sera la tête d’affiche du 24 au 30 octobre. De plus, le Suisse avait également dévoilé son intention de participer à la Laver Cup, prévue à Londres du 23 au 25 septembre prochain.

Europe Avengers assemble 💪🏼 #teameurope #London https://t.co/LS44mzm6ji — Roger Federer (@rogerfederer) June 29, 2022

La Suisse confirme

Récemment, la direction du tournoi de Bâle confirmait le retour à la compétition du Suisse : « Roger Federer sera la tête d'affiche du tournoi organisé dans sa ville natale du 24 au 30 octobre prochain, » peut-on lire dans un communiqué, « Après la Laver Cup à Londres, Federer a ajouté Bâle dans son agenda et a confirmé sa participation à la direction du tournoi. »

