Tennis

Après Wimbledon et avant l’US Open, Djokovic en route pour des records

Publié le 11 juillet 2022 à 12h35 par Hugo Ferreira

Novak Djokovic est sans contestation l’un des plus grands tennismans de l’histoire. Il peut paraitre compliqué de trouver de nouveaux défis lorsque l’on a tout remporté comme le Serbe. Pourtant, ce dernier est encore loin d’avoir tout accompli. En effet, le joueur de 36 ans peut encore battre de nombreux records.

Novak Djokovic a pu mettre fin à sa frustration. Recordman du nombre de titres à l’Open d’Australie, le Serbe, qui a été sacré 9 fois, comptait bien passer la barre de la dizaine cette année. Cependant, tout ne s’est pas passé comme prévu, et après avoir vu son visa être annulé, et avoir passé plusieurs jours en centre de rétention, le joueur de 36 ans a dû quitter le territoire, sans pouvoir participer au tournoi. Rafael Nadal s’est finalement imposé, prenant de l’avance au classement du plus grand nombre de titres du Grand Chelem. Arrivé à Roland-Garros avec la ferme intention d’égaler le Majorquin, Nole était favori, cependant, il s’est incliné face à son rival, qui a par la suite ajouté une nouvelle ligne à son palmarès. Wimbledon aura finalement soulagé le natif de Belgrade. Celui-ci a glané son 7ème trophée, revenant à une seule longueur du taureau de Manacor . Un record qu’il pourrait battre dans les prochaines années.

Les titres majeurs

Avec 21 titres du Grand Chelem, Novak Djokovic figure donc à la 2ème place du classement. Seul Rafael Nadal fait pour le moment mieux avec 22 victoires. Le Serbe peut bel et bien espérer le dépasser avant la fin de sa carrière, d’autant plus que les fréquentes blessures du Majorquin pourraient l’encourager à prendre sa retraite plus tôt que prévu. Le joueur de 36 ans devra cependant se méfier du roi de la terre battue. En effet, celui-ci évolue à un très haut niveau cette année, et compte bien participer à l’US Open. Il pourrait alors tenter d’améliorer son palmarès, tandis que Nole a de fortes chances de louper le tournoi à cause de sa situation vaccinale. Si cela se produit, Djokovic devra alors remporter trois nouveaux Grand Chelem sans que Rafa soit sacré afin de le dépasser. Une mission qui s’annonce périlleuse. Cependant, le principal intéressé pourrait devenir le joueur le plus titré dans les tournois majeurs. En simple, si l’on rajoute ses 5 Masters Cup, il figure sur la première marche du podium à égalité avec Roger Federer et ses 26 trophées. Une seule victoire pourrait alors le faire régner seul sur ce classement.

Agassi et Laver attendent seuls au sommet

Parmi tous les joueurs ayant intégré le classement ATP, Andre Agassi est encore le seul à avoir remporté tous les tournois majeurs. L’Américain s’est imposé lors de chaque Grand Chelem, mais également à la Coupe Davis, à la Masters Cup et aux Jeux Olympiques. Seule ce dernier titre échappe à Novak Djokovic, qui avait déclaré avoir hâte d’être en 2024, à Paris, pour tenter d’enfin le décrocher. Rod Laver de son côté, a remporté 200 titres en simple dans sa carrière. Un record inatteignable pour le Serbe et ses 88 trophées, toutefois, il pourrait dépasser les 109 sacres de Jimmy Connors depuis le début de l’ère Open, en 1968. Mais Laver n’a pas réalisé qu’un seul exploit dans sa carrière, puisqu’en s’imposant à l’Open d’Australie, Roland-Garros, Wimbledon et l’US Open, il réalisa en 1969 la performance encore inégalée de remporter les quatre tournois du Grand Chelem la même année. Le joueur de 36 ans pourrait espérer le rejoindre, lui qui a déjà montré qu’il pouvait régner sur tous les terrains.

