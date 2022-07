Tennis

Wimbledon : La petite amie de Kyrgios se lâche sur les réseaux sociaux

9 juillet 2022

Ce dimanche, Nick Kyrgios affrontera Novak Djokovic en finale de cette édition de Wimbledon, la première de sa carrière en Grand Chelem. L’Australien a sans doute bénéficié d’un petit coup de pouce du destin, mais il a également pu compter sur le soutien de ses proches dans son parcours. D’ailleurs, sa petite amie n’a pas manqué de le féliciter sur les réseaux sociaux pour sa place en finale de Wimbledon.

Tout n’a pas toujours été très simple dans la carrière de Nick Kyrgios. Considéré comme un « bad boy » à cause de son tempérament assez sulfureux sur les courts, l’Australien s’est fait une place dans le monde du tennis. Néanmoins, le joueur de 27 ans a eu un énorme passage à vide en 2019, où il était en proie à la dépression et à la toxicomanie. Nick Kyrgios avait même tenté de mettre fin à ses jours. Mais depuis, les choses ont l’air d’aller nettement mieux. Le natif de Canberra semble enfin épanoui autant dans sa vie personnelle que dans sa carrière. Et cela l’a certainement conduit, en plus d'un petit coup de pouce du destin suite au forfait de Rafael Nadal, à cette finale de Wimbledon qu’il disputera ce dimanche contre Novak Djokovic. C’est la première fois que Nick Kyrgios arrive aussi loin dans un tournoi du Grand Chelem, et c’est aussi la première fois qu’un Australien arrive en finale d’un Grand Chelem depuis 2005 avec Lleyton Hewitt à l’Open d’Australie. Nick Kyrgios pourrait marquer définitivement les esprits avec une victoire retentissante contre le Serbe ce dimanche. Dans tous les cas, atteindre la finale de Wimbledon est déjà un exploit en soit. Et sa petite amie n’a pas manqué de le féliciter.

« Quand on a les bonnes personnes autour de soi, tout est possible »

« Finale de Wimbledon. C'est fou. Je t'aime et nous sommes tous impatients de te voir sur le terrain avec tout notre soutien. Quand on a les bonnes personnes autour de soi, tout est possible » a déclaré Costeen Hatzi sur son compte Instagram . Cette dernière a joué un rôle essentiel dans la carrière de Nick Kyrgios ces dernières années. D’après l’Australien, sa chérie est sa « plus grande bénédiction ». Costeen Hatzi arriverait à faire en sorte qu’il se focalise sur son jeu et aurait joué un rôle important dans la longue traversée du désert du joueur de 27 ans.

Kyrgios vise un sacre à Wimbledon

La réponse de Nick Kyrgios sur Instagram ne s’est pas faite attendre. Et l’Australien a annoncé qu’il visait bien un sacre à Wimbledon ce dimanche face à Novak Djokovic : « Mon bébé, quel parcours cela a été. Pourquoi pas un de plus ? Je t'aime. » La tâche ne sera certainement pas simple pour l’Australien puisqu’il affrontera un Novak Djokovic plus déterminé que jamais.

