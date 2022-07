Wimbledon

Wimbledon : Coup de tonnerre pour Rafael Nadal

Publié le 7 juillet 2022 à 21h35 par Thibault Morlain

Suite à sa victoire à Roland-Garros, Rafael Nadal rêvait de s’imposer à Wimbledon et ajouter ainsi un 23ème tournoi du Grand Chelem à son palmarès. Il n’en sera finalement rien. Pas épargné encore une fois par son physique, l’Espagnol souffre des abdominaux. Et bien que Nadal a réussi à se hisser jusqu’en demi-finale, il ne pourra pas tenir sa place face à Nick Kyrgios. Ce jeudi soir, Rafael Nadal a annoncé son forfait pour la suite de Wimbledon.

Suite aux victoires de Rafael Nadal à l’Open d’Australie et à Roland-Garros, on rêvait de le voir réaliser le Grand Chelem calendaire. Pour cela, l’Espagnol devait donc gagner Wimbledon. Toutefois, avant de débarquer à Londres, le numéro 4 mondial arrivait avant de grosses incertitudes concernant son état physique. En effet, sa santé avait fait énormément parlé lors du Grand Chelem parisien. Nadal s’était alors fait soigner pour enlever ses douleurs au pied et cela semblait fonctionner. En effet, sur le gazon londonien, le Majorquin a réussi à se hisser jusqu’en demi-finale de Wimbledon. Ce mercredi, il avait d’ailleurs battu Taylor Fritz au terme d’un énorme combat en 5 sets. Une rencontre durant laquelle toutefois Nadal est apparu touché aux abdominaux. Une blessure qui a finalement eu raison de la participation de Rafael Nadal pour la suite de Wimbledon. Le voilà qu’il vient d’annoncer son forfait alors qu’il devait jouer face à Nick Kyrgios pour une place en finale.

Nick Kyrgios receives a walkover to the Wimbledon final. pic.twitter.com/Gfn9ljBgOp — US Open Tennis (@usopen) July 7, 2022

« J’ai réfléchi toute la journée… »

Wimbledon s’arrête donc là pour Rafael Nadal. Il n’y aura pas de 23ème tournoi du Grand Chelem, du moins pas pour le moment. Forfait pour la suite du tournoi londonien, l’Espagnol s’est par la suite présenté en conférence de presse pour justifier cette terrible décision. « J’ai réfléchi toute la journée et j’ai pris la décision que je ne devais pas continuer de forcer. Je ressens de la douleur. Si je continue, la blessure va empirer. (…) Comme cela, je ne peux pas gagner de matchs. Je ne peux pas servir à la bonne vitesse. Je ne peux pas bouger normalement pour servir. (…) C’est très dur pour moi. C’est ma décision, je vais vivre avec. Je suis très triste. (…) Je pense avoir pris la bonne décision. (…) Je ne voulais pas abandonner au milieu d’un quart de finale et c’est pourquoi j’ai tenu hier. J’ai trouvé un moyen de finir et j’en suis fier, mais une fois que c’était fini, j’ai réfléchi à la décision et c’est la meilleure pour moi et mon avenir », a expliqué Nadal.

« J’ai pris cette décision car la déchirure aux abdominaux a un risque important d’empirer »

Encore une fois, Rafael Nadal est trahi par son physique. Mais cette fois, c’était trop douloureux pour permettre à l’Espagnol d’aller plus loin à Wimbledon : « Il y a quelques jours, ma carrière s’est compliquée avec ma blessure au pied. Pour moi, ce qui est important, c’est d’être heureux et j’ai fait un effort pour être ici. Mais je ne peux pas prendre plus de risques et être plusieurs mois sur le côté. (…) En Australie, j’ai pu faire avec ces problèmes, les choses se sont améliorées mais après les événements d’hier, je me sens toujours mal (…) Logiquement, je me retire. J’ai pris cette décision car la déchirure aux abdominaux a un risque important d’empirer. Je suis arrivé à la conclusion que dans ces conditions je ne pouvais pratiquement pas gagner le tournoi. (…) Bien évidemment, je ne suis pas heureux. Mais demain, je le verrai d’une autre manière ».

« Mon intention est d’être à Montréal »