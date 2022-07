Wimbledon

Wimbledon : Kyrgios accusé d’agression, convoqué au tribunal

Publié le 5 juillet 2022 à 16h35 par Thibault Morlain

Suite à sa victoire contre Brandon Nakashima, Nick Kyrgios va disputer ce mercredi un quart de finale à Wimbledon. D’ailleurs, durant cette édition du Grand Chelem londonien, l’Australien s’est encore une fois retrouvé au centre des polémiques. Et une nouvelle affaire vient d’éclater, elle risque de faire énormément parler pour Kyrgios.

Une fois n’est pas coutume, les polémiques s’enchainent pour Nick Kyrgios. Tout au long de sa carrière, l’Australien s’est retrouvé au centre de nombreux clashs avec d’autres joueurs du circuit. Et cela se répète encore une fois à l’occasion de cette édition 2022 de Wimbledon. Sur l’herbe du Grand Chelem londonien, Kyrgios est pourtant en grande forme. En effet, il s’apprête à jouer un quart de finale. Il n’empêche que son parcours à Wimbledon a été marqué par les polémiques, comme cela a été le cas lors de son match face à Stefanos Tsitsipas.

Ça a chauffé entre Kyrgios et Tsitsipas

Lors de ce Wimbledon, Nick Kyrgios et Stefanos Tsitsipas se sont donc affrontés et ce duel a généré certaines étincelles. Entre les deux joueurs, cela a chauffé durant le match. Au final, c’est l’Australien qui est sorti vainqueur de ce duel, mais suite à cette rencontre, Kyrgios et Tsitsipas n’ont pas manqué d’attiser le feu via médias interposés. « C’est de l’intimidation constante, c’est ce qu’il fait. Il intimide ses adversaires. Il était probablement une brute à l’école. Je n’aime pas les brutes. Je n’aime pas les gens qui rabaissent les autres. Il a un côté très méchant », avait notamment lâché Stefanos Tsitsipas.

« Je suis l’un des gars les plus aimés dans le vestiaire »

Suite à ces accusations, Nick Kyrgios avait tenu à répondre au Grec. Ainsi, l’actuel quart de finaliste à Wimbledon avait expliqué : « Il a de sérieux problèmes. Je suis l’un des gars les plus aimés dans le vestiaire. Il ne l’est pas. Je ne sais pas ce que j’ai fait, je ne pense pas avoir été agressif avec lui. Je ne sais pas comment je l’ai harcelé. C’est lui qui m’a lancé des balles, c’est lui qui a frappé un spectateur. Je n’ai rien fait ». Un clash qui a d’ailleurs valu à chacun une amende.

Deux ans de prison pour Kyrgios ?