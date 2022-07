Wimbledon

Wimbledon : Nadal prêt à faire une folie contre Kyrgios

Publié le 7 juillet 2022 à 18h35 par Ewen Robin

Blessé lors du quart de finale l’opposant à Taylor Fritz, Rafael Nadal s’est battu pour accéder au dernier carré du Grand Chelem de Wimbledon. Si ses proches lui ont conseillé d’abandonner, l’Espagnol n'était pas de cet avis et il compte bien aller au bout. Alors que des examens médicaux ont eu lieu à Londres ce matin, les résultats sont tombés…

Dans l’optique de remporter son 23e Grand Chelem, Rafael Nadal se présentait sur le gazon de Wimbledon face à l’Américain Taylor Fritz. Au terme d’un match à couper le souffle, le Majorquin est venu à bout de son adversaire par 3 sets à 2 ( 3-6, 7-5, 3-6, 7-5, 7-6 ). Après la rencontre, l’Espagnol déclarait : « C'était une après-midi compliquée contre un excellent joueur. Ça n'a pas été facile du tout, je suis heureux d'être en demies. Quelque chose ne va pas au niveau des abdominaux. J'ai dû trouver un moyen de servir différemment. J'ai pensé que je ne serai pas capable de finir le match. Mais il y a une énergie spéciale sur ce court. J'espère que je serai prêt à jouer en demies. Nick est un super joueur sur gazon. Je devrai être à 100 % pour avoir des chances de passer... »

« Je ne sais pas si je pourrai jouer vendredi »

Blessé au niveau des abdominaux depuis son match avec Berankis, Rafael Nadal a avoué que ses proches lui avait conseillé d’abandonner. Présent en conférence de presse, le Majorquin se confiait : « Mon équipe me disait d'abandonner. Mais c'est difficile d'abandonner au milieu d'un match. C'est difficile, même si j'y pensais depuis un moment. Mais d'un autre côté, il m'est déjà arrivé d'abandonner dans ma carrière. C'est quelque chose que je déteste faire. Alors j'ai continué d'essayer de jouer. Je ne sais pas si je pourrai jouer vendredi. Je ferai de nouveaux examens demain. J'ai l'habitude d'avoir des problèmes physiques et j'ai l'habitude de contenir ma douleur et de jouer avec ces problèmes. Cela fait quelques jours que j'ai ces douleurs, mais aujourd'hui, c'était nettement pire, j'ai eu bien plus mal et ça m'a nettement plus handicapé. »

De multiples pépins physiques

Alors que Nadal ira défier Kyrgios en demi-finale du Grand Chelem, l’Espagnol s’est exprimé sur ses blessures à répétitions, évoquant notamment son pied, qui l’avait forcé à jouer sous antidouleurs lors de Roland-Garros : « On ne peut pas faire grand-chose. Le docteur est venu, il m'a donné des anti-inflammatoires et des analgésiques. Le physio a essayé de détendre un peu le muscle. Mais c'est difficile. On ne peut pas soigner ce que j'ai comme ça. Mais comme je l'ai dit, il n'est pas facile de quitter le tournoi, de quitter Wimbledon, même si la douleur est vive. Je voulais juste terminer, quel que soit le résultat. Je préfère évidemment gagner. Alors je me suis battu. Et je suis fier de mon état d'esprit et de la façon dont j'ai réussi à être compétitif dans ces circonstances. Quand ce n'est pas une chose, c'en est une autre. Au moins, ces choses guérissent avec le temps, pas comme le pied, qui est quelque chose de très différent ».

7mm de déchirure