Wimbledon : Rafael Nadal va jouer «le match le plus regardé de tous les temps»

Publié le 7 juillet 2022 à 14h35 par Jules Kutos-Bertin

Pour la première fois de sa carrière, Nick Kyrgios va jouer une demi-finale de Grand Chelem. Facile vainqueur de Cristian Marin, l’Australien a rejoint Rafael Nadal dans le dernier carré. Avant d’affronter l’Espagnol, le numéro 40 mondial a rappelé sa joie d’être présent à ce stade de la compétition et a annoncé que ce match serait « le plus regardé de tous les temps ».

Un mois après son succès à Roland-Garros, Rafael Nadal s’est qualifié pour la demi-finale de Wimbledon. Un parcours déjà exceptionnel sachant que l’Espagnol était très incertain pour la quinzaine londonienne. Finalement, son corps s’est remis assez rapidement et Nadal a pu se présenter à Wimbledon. Avec les absences de Daniil Medvedev, Alexander Zverev mais aussi Mattéo Berrettini, Nadal fait même office de favori juste derrière l’inamovible Novak Djokovic. Après un début de tournoi un peu poussif, le Majorquin s’est mis dedans jusqu’à son quart de finale très disputé contre Taylor Fritz. Au bout du suspense, Nadal est venu à bout de l’Américain qui l’avait battu en finale d’Indian Wells en mars dernier.

Rafael Nadal a failli abandonner… avant de gagner

Et pour rallier le dernier carré, Rafael Nadal a dû, une fois de plus, se battre contre son corps. Affaibli par une blessure aux abdominaux, le vainqueur de Roland-Garros a failli abandonner comme lui ont demandé sa sœur et son père. « C'est difficile d'abandonner au milieu d'un match. C'est difficile, même si j'y pensais depuis un moment. Mais d'un autre côté, il m'est déjà arrivé d'abandonner dans ma carrière. C'est quelque chose que je déteste faire. Alors j'ai continué d'essayer de jouer. Comme je l'ai dit, il n'est pas facile de quitter le tournoi, de quitter Wimbledon, même si la douleur est vive. Je voulais juste terminer, quel que soit le résultat. Je préfère évidemment gagner. Alors je me suis battu. Et je suis fier de mon état d'esprit et de la façon dont j'ai réussi à être compétitif dans ces circonstances », expliquait Nadal dans des propos relayés par France Info Sport .

Grande première pour Nick Kyrgios

En demi-finale, Rafael Nadal affrontera le très surprenant Nick Kyrgios. Pour la première fois de sa carrière, l’Australien s’est qualifié pour le dernier carré d’un Grand Chelem. Tombeur de Cristian Marin en trois sets, Kyrgios n’en revenait presque pas. « Si vous aviez demandé à quelqu'un si j'étais capable d'aller en demi-finale de Wimbledon, je pense que tout le monde aurait probablement dit « Non, il n'a pas la capacité mentale, il n'a pas la capacité physique, il n'a pas la discipline, etc. » J'ai presque commencé à douter de moi avec tout ce « trafic » entrant et sortant de mon esprit. Je me suis assis là aujourd'hui et j'ai tout absorbé. Mais en même temps, j'ai l'impression que je ne veux pas non plus m'arrêter à ce stade », confiait le numéro 40 mondial dans des propos relayés par L’Equipe .

🎾 #TennisExtra🤯 Quel échange remporté par Nadal !!! pic.twitter.com/oUaFewCGbr — beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 6, 2022

« C’est un duel que tout le monde veut voir »