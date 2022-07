Tennis

Wimbledon - Nadal : Kyrgios l’a mauvaise

Publié le 8 juillet 2022 à 17h35 par Ewen Robin mis à jour le 8 juillet 2022 à 18h11

Qualifié pour la première fois de sa carrière en finale d'un Grand Chelem suite au forfait de Rafael Nadal en demi-finale, Nick Kyrgios affrontera dimanche le vainqueur du duel opposant Djokovic à Norrie. Néanmoins, l’abandon du Majorquin reste en travers de la gorge de l’Australien. En effet, le joueur de 27 ans imaginait différemment sa grande première…

Il ne s’y attendait probablement pas, mais Nick Kyrgios a obtenu une place en finale du Grand Chelem de Wimbledon. Alors que l’Australien avait éliminé Garin en quart de finale, il devait retrouver Rafael Nadal dans le dernier carré de la compétition. Cependant, le Majorquin, blessé au niveau des abdominaux, a été contraint à l’abandon. Un évènement qui laisse un goût amer au joueur de 27 ans.

Une grande satisfaction

En finale d’un Grand Chelem pour la première fois de sa carrière, Nick Kyrgios a affiché sa fierté dans des propos rapportés par l'Equipe : « Je n'aurais alors jamais pensé que je jouerais pour le titre. J'ai l'impression que c'est le summum du tennis. Une fois que vous êtes capable de soulever un trophée du Grand Chelem, qu'est-ce qu'il y a d'autre à accomplir ? Je suis juste super fier. Je vais tout donner et nous verrons ce qu'il se passera. »

Kyrgios sous pression

Un affrontement décisif qui a tendance à rendre l’Australien nerveux : « Ça coupe la routine, on a besoin de garder l'adrénaline pendant la compétition. Mais ça va. Je vais prendre tous les points positifs. Je repose un peu mon corps. Ce n'est pas mal d'y aller en se sentant frais. J'ai vraiment très mal dormi la nuit dernière. Probablement une heure en tout, juste avec l'excitation. Je me sentais tellement nerveux. D'habitude, je ne me sens pas nerveux... J'étais juste agité, avec tellement de pensées dans ma tête autour de cette finale de Wimbledon. Je ne suis encore jamais parvenu à ce stade... C'est là que Djokovic aurait l'avantage dès le départ. Il peut tirer parti de son expérience, il l'a fait tellement de fois. Tout me passait par la tête, chaque petite pensée, et j'ai vraiment mal dormi. J'ai l'impression d'être juste une boule d'énergie en ce moment. Je veux juste sortir sur le terrain d'entraînement, frapper des balles de tennis, et juste parler. Je voudrais qu'on y soit déjà. Mais je sais que je dois juste me calmer. Il reste encore quelques jours avant ce moment. J'espère que ce (vendredi) soir, je me reposerai mieux, du thé à la camomille et un meilleur repos. J'espère pouvoir dormir un peu ce (vendredi) soir (sourire). »

« Ce n’est pas comme ça que je voulais arriver en finale »