Wimbledon

Wimbledon : Tribunal, agression… L’ex de Nick Kyrgios sort du silence

Publié le 6 juillet 2022 à 18h35 par Thibault Morlain

En plein Wimbledon, Nick Kyrgios se retrouve au coeur d’une polémique du côté de l’Australie. En effet, accusé d’agression par son ex-petite amie, l’Australien va devoir se présenter devant le tribunal pour répondre de ses actes. Une affaire qui n’a pas manqué de faire énormément réagir et face aux différents commentaires, l’ex de Kyrgios a pris la parole.

Les polémiques se multiplient encore et toujours pour Nick Kyrgios. Avec l’Australien, on est habitué à chacune de ses apparitions de le voir déraper. Cela n’échappe pas à la règle à l’occasion de ce Wimbledon. Qualifié pour les quarts de finale du Grand Chelem londonien, Kyrgios a notamment été au coeur d’un clash avec Stefanos Tsitsipas. Et que ce soit sur ou en dehors du court, cela a chauffé entre les deux joueurs. Un clash qui n’a pas manqué de faire énormément parlé, mais ce n’est pas la seule polémique qui concerne Nick Kyrgios à l’occasion de ce Wimbledon. Mais pour celle-ci, cela ne concerne pas le sportif, mais plutôt une affaire hors des courts et une histoire d’agression sur son ex-petite amie, Chiara Passari.

Wimbledon : Après son clash avec Tsitsipas, Kyrgios fait une terrible révélation https://t.co/EMdBP0QayQ pic.twitter.com/SDVPfyNrSz — le10sport (@le10sport) July 5, 2022

Convoqué au tribunal

L’histoire remonte à décembre 2021. L’incident est ainsi survenu entre Nick Kyrgios et Chiara Passari, qui l’accuse donc d’agression. Une affaire qui vaut à l’Australien de devoir se rendre au tribunal dans les prochaines semaines. En effet, comme annoncé par The Canberra Times , Kyrgios est cité à comparaitre au tribunal de Canberra, début août. « Cela s'est passé dans le contexte d'une relation personnelle. La nature de l'accusation est sérieuse et M. Kyrgios la prend très au sérieux », avait expliqué de son côté l’avocat du joueur de tennis. Une affaire dans laquelle Nick Kyrgios risque toutefois très gros. En effet, en fonction du verdict, cela pourrait aller jusqu’à une peine de deux ans de prison.

Au coeur de l’affaire, elle sort du silence

Cette affaire entre Nick Kyrgios et son ex-petite amie ne manque d’ailleurs pas de faire énormément réagir. En effet, plusieurs commentaires ont été effectués concernant le timing de la révélation de cette polémique. Elle a lieu en plein Wimbledon alors que l’Australien est toujours engagé dans le Grand Chelem londonien puisque ce mercredi, il dispute son quart de finale contre Cristian Garin. Face à tout cela, Chiara Passari est alors sortie du silence, répondant à ces différents commentaires. Répondant alors à un message de soutien, elle a lâché : « Merci. Enfin quelqu’un assez intelligent pour comprendre comment le système judiciaire fonctionne ».

La réponse du clan Kyrgios