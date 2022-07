Tennis

Wimbledon : Incroyable révélation sur la retraite de Rafael Nadal

Publié le 10 juillet 2022 à 16h35 par Hugo Ferreira

Cette année est particulière pour Rafael Nadal. Irrésistible en début d’année, le Majorquin enchainait les victoires, et a remporté l’Open d’Australie contre toute attente. L'Espagnol a également déjoué les pronostics en s’imposant à Roland-Garros, malgré sa faible préparation compte tenu de son syndrome de Müller-Weiss. Une maladie qui aurait pu lui faire prendre sa retraite très tôt dans sa carrière.

Rafael Nadal est sans contestation l’un des plus grands joueurs de l’histoire du tennis. En effet, le Majorquin est le plus titré de l’histoire des tournois du Grand Chelem, avec 22 sacres. Celui-ci était à égalité avec Novak Djokovic et Roger Federer, mais les a dépassés en 2022 en remportant les deux premières échéances de l’année, l’Open d’Australie et Roland-Garros. Toutefois, ce dernier tournoi a été difficile en raison d’une maladie dont il est atteint.

Nadal est atteint du syndrome de Müller-Weiss

Si Rafael Nadal est régulièrement blessé au pied gauche, c’est parce qu’il est atteint par le syndrome de Müller-Weiss, une maladie chronique et incurable qui lui nécrose un os. Cela a notamment mis fin à son incroyable série débutée à l’ATP 250 de Melbourne, où le joueur de 36 ans enchainait les victoires, jusqu’à sa défaite face à Taylor Fritz en finale du Masters 1000 d’Indian Wells, où il était souffrant. Après un mois et demi de pause, le numéro 4 mondial est revenu pour les tournois de Madrid et Rome afin de préparer Roland-Garros. Cependant, Rafa n’était pas considéré comme un un favori en raison de sa situation. Malgré tout, le roi de la terre battue a encore frappé en s’imposant pour la 14ème fois aux Internationaux de France. Un 2ème titre du Grand Chelem en 2022 après son succès à l’Open d’Australie. Nadal avait alors les yeux rivés sur Wimbledon, mais il a dû déclarer forfait aux portes de la finale.

Nadal a dû déclarer forfait à Wimbledon

Pourtant, son traitement débuté suite à sa victoire à Roland-Garros semblait calmer ses douleurs au pied… et c’était bel et bien le cas. En effet, ce n’est pas à cause de sa maladie que le joueur de 36 ans a été contraint de déclarer forfait, puisque c’est une déchirure aux abdominaux qui l’a contraint à mettre fin à son aventure. « J'ai pris ma décision parce que je crois que je ne peux pas gagner deux matches dans ces circonstances » a confié le Majorquin en conférence de presse selon des propos relayés par L’Equipe . Une situation qui n’a pas manqué de faire réagir son oncle, Toni Nadal.

« Il aurait pris sa retraite dès ces premiers jours »