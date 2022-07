Tennis

Wimbledon : Une nouvelle polémique Nadal ?

Publié le 8 juillet 2022 à 14h35 par Pierrick Levallet

Pourtant vainqueur de Taylor Fritz ce mercredi, Rafael Nadal ne disputera pas sa demi-finale de Wimbledon face à Nick Kyrgios ce vendredi. L’Espagnol souffre d’une blessure aux abdominaux et a décidé de déclarer forfait après sa victoire contre l'Américain. De ce fait, le joueur de 35 ans voit certains reproches lui être fait quant à l’élimination de Taylor Fritz qui aurait pu être évitée s'il avait abandonné pendant la rencontre. Toutefois, le joueur de 24 ans estime ne pas avoir mérité une place dans le dernier carré de cette édition de Wimbledon.

À 36 ans, Rafael Nadal ne réalisera pas le Grand Chelem calendaire. Alors qu’il était bien parti après ses sacres à l’Open d’Australie et à Roland-Garros, l’Espagnol devait passer par une victoire à Wimbledon pour espérer écrire l’histoire. Mais finalement, c’est un triste retour à la réalité qui a attendu Rafa ce mercredi. Pourtant victorieux de Taylor Fritz en quarts de finale (3-6, 7-5, 3-6, 7-5, 7-6), Rafael Nadal ne disputera pas les demi-finales contre Nick Kyrgios. Le numéro 4 mondial souffre d’une déchirure abdominale longue de 7mm et a donc été contraint d’abandonner Wimbledon. Mais malgré la douleur, l’Espagnol a tenu à terminer sa rencontre face à Taylor Fritz plutôt que de déclarer forfait. Cette abnégation lui a d'ailleurs valu quelques reproches concernant l’élimination de l’Américain, qui aurait pu accéder aux demi-finales si Rafael Nadal avait décidé d'abandonner pendant la rencontre. Pourtant, même son clan lui recommandait de se retirer en plein match pour éviter d’aggraver la blessure. L’Espagnol lui-même avait envisagé cette éventualité au cours de la partie, mais il a finalement préféré la poursuivre.

Wimbledon : Coup de tonnerre pour Rafael Nadal https://t.co/yHU1lL3NeA pic.twitter.com/t9E7e3qhfK — le10sport (@le10sport) July 7, 2022

«Si je n'ai pas pu le battre alors je ne mérite pas d'être en demi-finale» estime Fritz

Privé de sa première demi-finale en Grand Chelem de sa carrière, Taylor Fritz ne nourrit néanmoins aucune rancœur envers Rafael Nadal malgré ce forfait qui survient un peu trop tard (il ne sera pas repêché malgré le forfait de Nadal, Nick Kyrgios ira directement en finale sans passer par la case demi-finale). Sur Instagram , l’Américain a avoué qu’il ne méritait pas sa place dans le dernier carré puisqu’il n’a pas été en mesure de battre l’Espagnol : « Prendre la place de Nadal en demi-finale ? Non je ne cherche pas l'aumône, si je n'ai pas pu le battre alors je ne mérite pas d'être en demi-finale. C'est aussi simple que ça. »

«Ça n'a aucun sens de jouer si je veux poursuivre ma carrière»

Pour justifier son abandon de Wimbledon, Rafael Nadal a avoué dans des propos rapportés par l’ Express et RTL qu’il ne pouvait pas risquer une blessure plus grave en décidant de jouer contre Nick Kyrgios : « J'ai une déchirure abdominale. On a discuté toute la journée sur la décision à prendre, mais ça n'a aucun sens de jouer si je veux poursuivre ma carrière. Si je joue, la blessure sera de pire en pire. J'ai pris cette décision parce que je ne peux pas gagner deux matchs de plus. Par respect pour moi-même, je ne veux pas jouer sans être compétitif au niveau que je veux et en même temps aggraver ma blessure. Pour moi, le plus important est le bonheur, plus que n'importe quel titre, même si tout le monde sait combien j'ai fait d'efforts pour être ici. Mais je ne peux pas risquer ce match et rester deux, trois mois hors de la compétition car ce serait difficile pour moi. Si cela arrive, cela arrive. Mais pas parce que je n'ai pas fait les choses correctement. C'est ma décision et je dois vivre avec ça. Je ne peux rien dire de plus. Je suis très triste et cela a été très difficile. »

Entre trois et quatre semaines d’indisponibilité pour Nadal