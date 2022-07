Tennis

Wimbledon : Cette scène surréaliste durant la victoire de Rafael Nadal (vidéo)

Publié le 6 juillet 2022 à 21h35 par Thomas Bourseau

Rafael Nadal l’a encore fait. Comme ce fut le cas à Roland-Garros, le numéro 2 mondial au classement ATP a dû jouer sous l’emprise de la douleur, mais cette fois-ci au niveau de la sangle abdominale. Ses problèmes physiques étaient tels que son propre père lui a demandé d’abandonner en plein 1/4 de finale de Wimbledon face à Taylor Fritz ce mercredi. Cependant, Nadal a disposé de la douleur et s’est débarrassé de Fritz au terme d’un combat de plus de quatre heures.

Cette moitié calendaire de l’année ne pouvait pas, sur le plan comptable, être plus parfaite pour Rafael Nadal. Souffrant du syndrome de Müller-Weiss au pied gauche, le Majorquin a été contraint de faire de multiples injections d’anesthésiant avant chaque match qu’il a disputé à Roland-Garros. Malgré les douleurs, Nadal est une nouvelle fois sorti vainqueur de cette quinzaine parisienne et a donc pu enchaîner avec son sacre à Melbourne quelques mois plutôt pendant l’Open d’Australie. De quoi permettre à Rafael Nadal de se mettre à rêver d’un potentiel Grand Chelem, à savoir remporter les quatre Grands Chelems sur la même année civile, prouesse pas effectuée depuis Rod Laver en 1969.

Nadal au bout du suspense et de sa condition physique pour disposer de Fritz

Cependant, les soucis physiques ne semblent pas laisser Rafael Nadal tranquille. À l’image de ses douleurs abdominales ce mercredi. Dans le cadre du 1/4 de finale qui opposait l’Espagnol à Taylor Fritz, numéro 11 mondial à l’ATP, la bataille était rude et s’est étendue sur cinq sets répartis sur plus de quatre heures de jeu (3-6, 7-5, 3-6, 7-5, 7-6 [4]). Cependant, en grande difficulté après seulement une heure de jeu, le clan Nadal et plus particulièrement son père Sebastian l’a incité par de grands gestes de jeter l’éponge. En effet, Rafael Nadal semblait particulièrement souffrant au niveau de la ceinture abdominale et a même dû rentrer aux vestiaires tout en faisant appel au médecin lors du 2ème set.

Sebastian Nadal telling his son Rafael to quit? #Wimbledon #Nadal pic.twitter.com/L0LiJQQttY — Simon Häring (@_shaering) July 6, 2022

Nadal «ne sait pas» comment il a pu terminer le match avec ses douleurs abdominales

Et alors que beaucoup ne donnaient pas cher de la peau de Rafael Nadal, y compris donc son entourage qui privilégiait un abandon afin de ne pas aggraver son cas physique alors déjà instable, Nadal a su trouver les ressources en son être pour inverser la tendance et remporter cette bataille acharnée qui s’est terminée au super tie break avec quatre points d’écarts. Alors forcément, il a été demandé dès la fin du match à l’Espagnol comment a-t-il pu terminer la rencontre dans son état. « Comment j’ai pu finir ? Je ne sais pas. Je me régale à jouer ce type de match devant ce public. Je ne peux pas vous remercier assez du soutien. Ça a été un après-midi compliqué contre un grand joueur. Il a vraiment très bien joué toute la saison. Pour moi ça n’a pas été facile. Je suis heureux de m’en sortir, c’est tout ». a confié Rafael Nadal dans une interview diffusée sur les antennes de beIN SPORTS , diffuseur de Wimbledon.

Nadal évoque les changements opérés pour surmonter la douleur

Ses problèmes physiques n’ont échappé à personne. Rafael Nadal n’a donc pas pu échapper au fait d’entrer en détails sur ses problèmes abdominaux. Ce qui a obligé le numéro 2 mondial au classement ATP à adopter une nouvelle manière de servir afin de ne pas trop souffrir au niveau de sa ceinture abdominale. « J’ai semblé blessé ? Le corps en général est bien, mais il y a un problème avec les abdos. J’ai dû servir différemment. J’ai longtemps pensé ne pas pouvoir terminer le match. Ce court et ce public vous donnent une énergie supplémentaire ».

