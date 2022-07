Tennis

Wimbledon : Agacé, Nadal pousse un coup de gueule

Publié le 6 juillet 2022 à 15h35 par Ewen Robin

Qualifié pour les quarts de finale du prestigieux Grand Chelem de Wimbledon, Rafael Nadal ira défier Taylor Fritz, ce mercredi. Alors que l’Espagnol a remporté l’Open d’Australie et Roland-Garros, une victoire lors du tournoi londonien lui permettrait de se rapprocher du Grand Chelem Calendaire, un exploit dans le monde du tennis. Gêné par une blessure aux abdominaux, le Majorquin s’est dit agacé de devoir évoquer son corps…

Qualifié après sa victoire face à Botic van de Zandschulp en 3 sets (6-4, 6-2, 7-6) lundi dernier, Rafael Nadal disputera, ce mercredi, son 47e quart de finale dans un tournoi du Grand Chelem. À 36 ans, le Majorquin vise une victoire sur Wimbledon, ce qui lui permettrait de se rapprocher du Grand Chelem Calendaire.

Ready for more quarter-finals? 😏#Wimbledon | #CentreCourt100 — Wimbledon (@Wimbledon) July 6, 2022

Un duel face à Taylor Fritz

Ce mercredi, Rafael Nadal affronte Taylor Fritz. Les deux hommes s’étaient déjà rencontrés lors de la finale de l’Indian Wells. L’Américain avait alors vaincu Nadal. Un épisode que l’Espagnol a abordé avant son match : « Il joue bien, il fait une super saison, il a gagné son premier Masters 1000... en me battant d'ailleurs au passage en finale. » De son coté, Fritz sait à quoi s'en tenir : « J'avais été très agressif dans ce match, c'est comme ça qu'il faut être contre quelqu'un comme Rafa. D'une certaine manière, c'est facile de prendre les décisions, plus que si je jouais contre quelqu'un que je dois absolument battre. Il n'y a pas à se forcer à jouer de cette façon, parce que tu sais que c'est la seule voie. »

« C’est un résultat positif pour moi »

Une présence en quart de finale dont se réjoui l’Espagnol. En conférence de presse, le N°4 mondial s’est confié : « Je vis au jour le jour. C'est toujours pareil ici. Il ne s'agit pas de savoir si je suis proche du niveau ou pas. Je ne le sais pas, je ne peux pas prédire ce qu'il va se passer. Le point positif est que les deux premiers matchs n'étaient pas bons. Il y a deux jours, j'ai joué à un haut niveau pour la première fois. Aujourd'hui (lundi), pendant la majeure partie du match, j'étais à un niveau positif. J'en suis heureux. Cela me donne l'opportunité d'avoir un autre jour demain (mardi) pour m'entraîner et améliorer les choses à l'avenir. L'amélioration pendant le tournoi est là. Je suis heureux d'être de retour en quarts après trois ans sans jouer ici. C'est un résultat positif pour moi. »

Une blessure qui fâche