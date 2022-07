Tennis

Wimbledon : Nadal l’avoue, sans Federer ce n’est plus la même chose

Publié le 4 juillet 2022 à 8h35 par Ewen Robin

Qualifié pour les huitièmes de finale de Wimbledon, Rafael Nadal poursuit sa route vers un potentiel 23e Grand Chelem. Un titre d’autant plus important que l’Espagnol se rapprocherait du Grand Chelem calendaire, un exploit dans le milieu du tennis. Alors que le vainqueur de Roland-Garros affrontera Van De Zandschulp ce lundi, il est revenu sur l’absence de son rival, Roger Federer…

Rafael Nadal poursuit tranquillement sa route sur le gazon londonien. L'Espagnol, tête de série numéro 2, a vaincu, samedi dernier, l'Italien Lorenzo Sonego, tombeur du français Hugo Gaston au 2nd tour, par 3 sets à 0 (6-1, 6-2, 6-4), À l'occasion de cette rencontre, Nadal estimait avoir réalisé un gros match : « C'était mon meilleur match, sans aucun doute, j'ai progressé aujourd'hui, j'en suis ravi, j'ai effectué des ajustements, j'ai joué agressivement, avec détermination, je suis monté au filet, et je suis heureux de ça. » L'Espagnol ira défier le Néerlandais Botic van de Zandschulp, en huitièmes de finale. Nadal se rapproche donc pas à pas du Grand Chelem Calendaire, un exploit que n’ont jamais réalisé ses rivaux Novak Djokovic (toujours en course à Wimbledon) et Roger Federer, qui semble arriver vers la fin de sa carrière.

Fedal at Wimbledon: 2022 edition#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/dC5bz5Dr18 — Wimbledon (@Wimbledon) July 3, 2022

Federer blessé

Longtemps incertain, Roger Federer avait finalement annoncé son absence du tournoi, il y a quelques semaines : « C’est trop long. J'ai été opéré à la fin du mois d'août. Nous le savions déjà à l'époque. Les gens n'arrêtent pas de me demander : "Alors, ça donne quoi ?" À chaque fois, je dois répondre que cela prendra un peu plus de temps. L'objectif est d'être prêt pour la Laver Cup et Bâle à la fin de l'année. J'obtiendrai beaucoup d'informations dans les prochains mois. Je ne joue pas beaucoup au tennis, un peu avec les enfants. Je pourrais en faire beaucoup plus, mais nous nous concentrons sur la forme physique en ce moment, il n'y a pas de surcharge. Le tennis doit encore attendre un peu. »

Une nouvelle rencontre entre les deux joueurs l’année prochaine ?

Un coup dur pour le joueur de 40 ans, qui n’abandonne pas l’idée de rejouer sur le gazon londonien : « J’espère pouvoir revenir une fois encore à Wimbledon » , a-t-il déclaré ce dimanche, « Wimbledon me manque. Je savais en quittant le court l'an dernier que l'année qui venait serait dure. »

A warm embrace in four parts 🤗 #Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/31p2MYAgTX — Wimbledon (@Wimbledon) July 3, 2022

Nadal nostalgique