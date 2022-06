Tennis - Wimbledon

Wimbledon : Feu vert pour une finale Nadal-Djokovic ?

Publié le 28 juin 2022 à 14h55 par Pierrick Levallet mis à jour le 28 juin 2022 à 14h58

Le tirage de cette édition de Wimbledon a bien fait les choses puisque Novak Djokovic et Rafael Nadal ne sont pas dans la même partie de tableau. Le seul moyen pour les deux légendes de s’affronter à nouveau en Grand Chelem est d’atteindre la finale sur le gazon de Londres. D’ailleurs, les deux joueurs ont vu leurs principales menaces se retirer du tournoi.

Le hasard fait bien les choses. Contrairement à Roland-Garros, Rafael Nadal et Novak Djokovic ne pourront se retrouver qu’en finale lors de cette édition de Wimbledon. Lors du tirage, les deux légendes n’ont pas hérité de la même partie de tableau. Et avec l’exclusion des joueurs russes comme Daniil Medvedev et les forfaits d’Alexander Zverev et de Roger Federer pour cause de blessure, la concurrence s’est affaiblie sur le gazon de Londres. Néanmoins, quelques menaces planent au-dessus de Novak Djokovic et de Rafael Nadal concernant leur parcours à Wimbledon. Même si la compétition est plus faible que d’habitude, les deux joueurs peuvent faire face à des adversaires qui peuvent créer la surprise. Néanmoins, deux d’entres eux sont d’ores et déjà hors course.

Hurkacz éliminé, Berrettini forfait pour cause de Covid-19

Ce lundi, Hubert Hurkacz a été éliminé des mains de Davidovich Fokina dès le premier tour de Wimbledon. Le Polonais représentait la principale menace pour Novak Djokovic dans sa partie de tableau. Le Serbe devrait donc connaître un tournoi assez paisible jusqu’en finale de Wimbledon, à condition de ne pas se faire surprendre d’ici là. En effet, le tenant du titre peut encore tomber sur Carlos Alcaraz dès les quarts de finale ou encore Casper Ruud en demi-finale. De son côté, Rafael Nadal devrait également être un peu plus tranquille dans sa partie de tableau. L’Espagnol n’avait pas spécialement bénéficié d’un bon tirage pour cette édition de Wimbledon. Mais le joueur de 36 ans devrait compter une menace de moins. Matteo Berrettini, positif à la Covid-19, a été contraint de déclarer forfait alors qu’il devait être opposé à Cristian Garin ce mardi. Rafael Nadal verrait donc l’une de ses principales menaces se retirer du tournoi.

Une finale Djokovic-Nadal se profile doucement

Tout semble donc se mettre gentiment en place pour une finale entre Novak Djokovic et Rafael Nadal. Les deux joueurs devraient connaître un parcours assez tranquille à Wimbledon maintenant que leurs principaux obstacles ne sont plus de la partie. Si tout se passe bien pour les deux joueurs, le tournoi du Grand Chelem de Londres devrait accueillir une nouvelle finale de légende. Les enjeux sont assez grands des deux côtés. Rafael Nadal est en route pour réaliser le Grand Chelem calendaire, une chose qui n’a plus été reproduite depuis Rod Laver en 1969. Pour Novak Djokovic, Wimbledon pourrait bien être sa dernière opportunité de remporter un Grand Chelem cette année. Le Serbe pourrait bien être exclu de l’US Open étant donné qu’il n’est pas vacciné contre la Covid-19 et que le gouvernement américain ne semble pas décidé à changer sa législation à ce sujet. Reste maintenant à voir s’ils parviendront à se retrouver une nouvelle fois en finale d’un tournoi du Grand Chelem, la dixième entre les deux légendes.