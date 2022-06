Wimbledon

Wimbledon - Covid 19 : Un vrai risque de forfait pour Djokovic ?

Publié le 28 juin 2022 à 13h35 par La rédaction

Ce lundi, Wimbledon a débuté et Novak Djokovic a notamment remporté son match du premier tour, l’emportant face en 4 sets face à Kwon Soon-woo. Mais le Serbe pourra-t-il être là pour le deuxième tour face à Thanasi Kokkinakis ? Actuellement, le Grand Chelem londonien est touché par une vague de Covid-19 et Djokovic pourrait notamment en faire les frais. Explications.

Cette édition 2022 de Wimbledon est particulière. En effet, le Grand Chelem londonien a décidé d’exclure les joueurs et joueuses russes et biélorusses étant donné le contexte actuel entre Ukraine. Par la même occasion, la décision a été prise de ne pas distribuer de points au classement ATP et WTA. De quoi faire de Wimbledon un tournoi différent des années précédentes. Mais voilà que du côté de Londres on doit désormais aussi faire avec le Covid-19. Alors que l’épidémie repart un peu de plus belle partout dans le monde, on n’y échappe pas à Wimbledon. Et un coup de tonnerre vient notamment de tomber ce mardi midi puisque Matteo Berrettini, finaliste de l’édition 2021 et annoncé parmi les grands favoris pour cette année, a été testé positif et a dû déclarer forfait. « J'ai le coeur brisé de devoir annoncer que je dois me retirer du tournoi de Wimbledon suite à un test positif au Covid-19. J'ai des symptômes de la grippe depuis quelques jours et j'ai été placé à l'isolement. Même si ces symptômes ne sont pas sévères, j'ai décidé qu'il était important de faire un nouveau test ce matin, afin de préserver la santé des autres joueurs et des personnes impliquées dans le tournoi. Je n'ai pas de mots pour décrire l'extrême déception que je ressens. Le rêve prend fin pour cette année, mais je reviendrai plus fort. Merci pour votre soutien », a notamment posté Berrettini sur ses réseaux sociaux.

Marin Cilic aussi positif au Covid-19

Mais Matteo Berrettini n’est pas le joueur à Wimbledon à avoir été testé positif au Covid-19. Avant l’Italien, c’est Marin Cilic qui a dû dire adieu au Grand Chelem londonien. Demi-finaliste à Roland-Garros, le Serbe n’aura donc cette fois pas l’occasion de montrer sur talent sur l’herbe de Wimbledon. « Je me suis isolé et j'espérais être prêt mais malheureusement je ne me sens toujours pas bien et pas capable de concourir à mon meilleur niveau. J'ai le coeur brisé de manquer Wimbledon et de voir ma saison sur herbe se terminer ainsi », a notamment posté Cilic.

Cilic s’est entraîné avec Djokovic