Tennis

Wimbledon : Retraite pour Benoît Paire ?

Publié le 27 juin 2022 à 20h35 par Hugo Ferreira mis à jour le 27 juin 2022 à 20h45

En grande difficulté depuis le début de l’année 2022, Benoit Paire n’arrive pas à se ressaisir. Le Français enchaine les défaites, et chute au classement ATP, lui qui figure actuellement à la 73ème place. Wimbledon n’y aura pas échappé, puisque le joueur de 33 ans s’est incliné dès le 1er tour, et pense désormais à mettre un terme à sa carrière, lui qui ne prend plus de plaisir en jouant au tennis.

Que cette année 2022 est dure pour Benoit Paire. Entre les mois de janvier et avril, le Français avait notamment traversé l’une des périodes les plus difficiles de sa carrière, puisqu’il avait enchainé 11 défaites consécutives, généralement contres des joueurs moins bien classé que lui. Soulagé d’avoir réussi à renouer avec la victoire face à Emil Ruusuvuori au 1er tour de l’ATP 250 de Genève, le joueur de 33 ans arrivait plein de bonne volonté à Roland-Garros, et avait donné rendez-vous au public pour mettre le feu au court. Malheureusement, son parcours s’est immédiatement arrêté, en s’inclinant face à Ilya Ivashka. Le natif d’Avignon ne voulait alors pas se laisser abattre, et avait Wimbledon en ligne de mire. Seulement, après une très courte préparation, qui se résume à une défaite face à Lorenzo Sonego à Stuttgart, Paire n’aura pas su se ressaisir en terres londoniennes. Le numéro 73 mondial était opposé à son compatriote Quentin Halys, qui l’a vaincu (6-4, 1-6, 2-6, 4-6) et affrontera donc Nikoloz Basilashvili en 32èmes de finale. Un moment plus que compliqué pour le principal concerné, qui commence même à évoquer la fin de sa carrière.

« Si ce n’est pas pour l’année prochaine, j’arrêterai »